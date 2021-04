Déverrouillez tous vos appareils Apple avec des lunettes Apple – Brevet

Mise à jour: Apple a déposé aujourd’hui une demande de brevet de continuation pour cette idée. Les demandes de brevet de continuation peuvent être déposées dans l’une des deux circonstances suivantes: lorsque les inventeurs souhaitent ajouter de nouvelles revendications, ou lorsque l’office des brevets a rejeté certaines des revendications originales mais en a autorisé d’autres.

Un brevet Apple accordé aujourd’hui montre comment les lunettes Apple peuvent déverrouiller automatiquement tous vos appareils Apple, de la même manière que vous pouvez utiliser une Apple Watch pour déverrouiller votre Mac.

Le brevet reconnaît que devoir déverrouiller chacun de vos appareils individuellement peut être légèrement ennuyeux lorsque vous en utilisez plusieurs…

De nombreux appareils électroniques limitent l’accès à diverses fonctionnalités en fonction de l’authentification de l’identité de l’utilisateur. Lorsque plusieurs appareils sont utilisés simultanément, les procédures de déverrouillage de chaque appareil individuellement peuvent retarder l’accès des utilisateurs et réduire la qualité de l’expérience utilisateur.

Le brevet n’utilise pas le terme Apple Glasses, bien sûr, mais le langage le dit assez clairement, faisant référence à «un appareil authentifié qui est porté par un utilisateur comme un appareil monté sur la tête».

Le langage des brevets dense habituel est utilisé, mais la clé – comme avec l’Apple Watch – est la proximité. Les appareils sont déverrouillés lorsque vous vous approchez de près.

Un aspect de la divulgation est un système d’authentification d’utilisateur assisté par dispositif authentifié. Le système comprend un dispositif authentifié qui est porté par un utilisateur en tant que dispositif de casque, dans lequel l’utilisateur est actuellement authentifié pour accéder à une fonction d’accès restreint du dispositif authentifié. Le système comprend également un dispositif proche qui a un état verrouillé et un état déverrouillé, dans lequel une fonction d’accès restreint du dispositif proche est inaccessible par l’utilisateur dans l’état verrouillé, et la fonction d’accès restreint du dispositif proche est accessible par l’utilisateur à l’état déverrouillé. Le dispositif authentifié peut fonctionner pour détecter le dispositif proche, pour déterminer une intention de l’utilisateur d’accéder à la fonction d’accès restreint du dispositif proche alors que le dispositif proche est dans l’état verrouillé, et pour émettre des données d’authentification. Sur la base des données d’authentification, le dispositif proche identifie l’utilisateur en tant qu’utilisateur authentifié et entre dans l’état déverrouillé à partir de l’état verrouillé, de sorte que la fonction d’accès restreint du dispositif proche soit accessible à l’utilisateur.

Le brevet traite également d’autres options, au cas où un utilisateur ne souhaite pas que les appareils soient déverrouillés sans aucune interaction de l’utilisateur. Celles-ci comprennent «l’orientation spatiale» (vraisemblablement se tourner pour faire face à l’appareil); commande vocale; un geste corporel; un geste des yeux; ou un «geste de mouvement» – peut-être en marchant vers l’appareil.

Apple a déposé une demande de brevet en avril 2019, et il a été accordé ce matin. J’ai demandé l’année dernière la possibilité d’autoriser notre Apple Watch à déverrouiller notre iPhone et iPad ainsi que notre Mac. Apple semble penser dans le même sens.

On sait encore peu de choses sur les projets de casque d’Apple, à part le PDG Tim Cook, affirmant que la société trouve la réalité augmentée plus intéressante que la réalité virtuelle et pense que les lunettes Apple pourraient éventuellement remplacer un iPhone. L’analyste Apple Ming-Chi Kuo a suggéré que les lunettes pourraient être simplement un appareil d’affichage contrôlé par un iPhone, plutôt qu’un appareil autonome, et qu’il sera lancé à un moment donné cette année. C’est plus tôt que prévu dans la plupart des rapports précédents.

Souhaitez-vous que les Apple Glasses déverrouillent automatiquement tous vos appareils Apple ou les soumettent à la confirmation de l’utilisateur? Veuillez nous faire part de vos réflexions dans les commentaires.

