Devers enterre Astros avec un autre Grand Chelem

Le dominicain Rafael Devers enterré encore plus à la Astros de Houston avec un autre Grand Chelem dans le match 2 de la série de championnats 2021 de la Major League American League.

Un autre Grand Chelem

Devers n’était pas loin derrière et a également frappé le Grand Chelem Astros comme ceci:

Première fois

Qu’une équipe frappe deux tournois du Grand Chelem en manches consécutives dans l’histoire des séries éliminatoires et qu’elle ne soit ni plus ni moins que les Red Sox de Boston.

L’enregistrement

Le record du plus grand chelem dans un match est détenu par les Yankees de New York, grands rivaux des Red Sox, qui en ont frappé trois, alors gardez à l’esprit que les jambes rouges ont au moins sept chances de plus à la batte dans le match d’aujourd’hui.

Petit visage

Devers a joué avec la douleur dans l’une de ses mains, mais comme on dit dans l’argot du baseball, un joueur joue avec la douleur.

Si ce n’est pas Kiké

C’est JD ou Devers, qui porte l’offensive des Red Sox et Xander et Verdugo, qui ont déjà doublé.

