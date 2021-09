DeversiFi lance un pont L2 vers Bitfinex pour des transferts Tether instantanés (USDt) » CryptoNinjas

Bitfinex, la plate-forme de trading crypto populaire, et DeversiFi, une plate-forme de trading de couche 2 (L2) alimentée par la technologie StarkWare, ont lancé le premier pont L2 entre un échange centralisé et décentralisé, permettant des transferts rapides et à faible coût pour les jetons ERC-20 , en commençant par les jetons Tether (USDt).

Les échanges centralisés étant considérés comme le point d’entrée de la crypto-monnaie pour de nombreux utilisateurs, le nouveau pont propulsera l’adoption de DeFi en offrant aux traders des deux échanges un accès aux opportunités sur chaque plate-forme sans avoir à effectuer de transactions sur la couche 1 (L1) Ethereum.

« Que ce soit le Lightning Network pour Bitcoin ou des roll-ups tels que DeversiFi pour Ethereum, les crypto-monnaies et DeFi sont enfin sur le point de devenir accessibles à tous. Aujourd’hui, les échanges centralisés sont l’endroit où la plupart des gens ont leur premier aperçu des crypto-monnaies, et il est donc étonnant de voir Bitfinex ouvrir la voie en connectant leurs clients directement à DeFi sur la couche 2. »

– Will Harborne, PDG et co-fondateur de DeversiFi

Les utilisateurs pourront désormais profiter de la nature entièrement sans autorisation, sécurisée et rapide de la décentralisation avec les avantages d’utiliser l’un des plus grands échanges centralisés au monde.

DeversiFi agira désormais non seulement comme un hub DeFi L-2 sans gaz permettant aux traders d’accéder à certaines des meilleures opportunités et rendements de DeFi, mais servira également d’autoroute entre le réseau Polygon et Bitfinex, après le lancement réussi de son tout premier pont L2 plus tôt ce mois-ci.

Cela signifie que les commerçants pourront transférer en toute transparence des fonds du réseau Polygon vers Bitfinex via DeversiFi, sans jamais payer des coûts de gaz onéreux en chaîne. Alors que le pont sera initialement lancé avec USDt, DeversiFi prévoit d’étendre les jetons ERC-20 qu’il prend en charge dans un proche avenir.

« Le lancement de ce pont L2 avec DeversiFi représente une nouvelle première en matière d’innovation technologique. Je suis convaincu qu’il y aura une adoption immédiate de ce mécanisme de transfert à faible coût parmi notre clientèle. »

– Paolo Ardoino, CTO chez Bitfinex

