Devez-vous avoir deux ou plusieurs couvertures maladie individuelles ou un flotteur familial avec votre conjoint?

Dans le cas où un seul membre développe une maladie grave, le reste des membres de la famille peut ne pas avoir une couverture d’assurance suffisante.

Il est important de rester suffisamment couvert pour les exigences médicales imprévues et en même temps de protéger les économies durement gagnées.

Cependant, il y a des cas où les assurés sont confus, en particulier entre les polices d’assurance maladie individuelle et une police flottante familiale avec leur conjoint.

Les experts du secteur affirment que les deux types de politiques ont leurs propres avantages et préoccupations.

Par exemple, Shashank Chaphekar, directeur de la distribution chez ManipalCigna Health Insurance, a déclaré: «alors que la politique du flottant familial était une bonne chose à l’époque, mais dans l’environnement actuel, avec la montée des maladies chroniques, la détérioration de la santé et l’augmentation rapide des coûts des soins de santé, qui continuent de croître à un rythme insoutenable, une couverture individuelle complète avec une somme assurée plus élevée et un Super Top Up peut être plus pertinente pour prendre en charge l’augmentation des frais médicaux et protéger le patrimoine des individus. »

Cela dit, notez que cela dépend également au cas par cas.

Anand Roy, MD, Star Health and Allied Insurance, déclare: «La prime d’une police d’assurance flottante familiale est calculée en fonction du membre le plus âgé assuré. Si l’écart d’âge entre l’assuré principal et le conjoint est important, l’avantage de coût d’une couverture familiale peut être perdu. »

Par conséquent, il faut également tenir compte de la somme assurée dans un flotteur familial. De plus, si un membre de la famille a de mauvaises conditions de santé, le reste de la famille risque de ne pas avoir une couverture d’assurance suffisante. Par conséquent, les experts disent que si le montant de la prime n’est pas une contrainte, il est toujours conseillé d’opter pour une police d’assurance maladie individuelle car les avantages l’emportent sur le coût.

Avantages et inconvénients d’avoir des polices d’assurance individuelles par rapport à une police flottante familiale

Avantages d’avoir des politiques individuelles:

Limite d’assurance dédiée pour la personne assurée.Produit idéal pour couvrir les parents et autres personnes âgées, les personnes âgées de votre famille.Dans le cas de membres avec des conditions médicales préexistantes ou avec des antécédents médicaux familiaux de maladie grave, les polices individuelles offrent une couverture sans Déduction d’impôt sur le revenu en vertu de l’article 80D jusqu’à Rs 25000 / – chacun peut être réclamé par plus d’un membre de la famille (s’ils ont moins de 60 ans) et jusqu’à Rs 50000 / – chacun ( s’ils ont 60 ans et plus)

Inconvénients des politiques individuelles:

La prime à payer sera plus élevée que la couverture flottante. Gérer plusieurs polices et assurer les renouvellements à temps.

Avantages de la politique des flotteurs:

La politique de flotteur familial est offerte à une prime abordable couvrant tous les membres de la famille sous une seule somme d’assurance assurée. Ceci est particulièrement avantageux pour une famille nucléaire.Des primes plus faibles par rapport aux polices individuelles La meilleure option pour les primo-accédants.

Inconvénients de la politique relative aux flotteurs:

Dans le cas où un membre célibataire développe une maladie grave, le reste des membres de la famille peut ne pas avoir une couverture d’assurance suffisante.Les parents couvrants dans les régimes flottants familiaux augmentent considérablement la prime pour tous.Les enfants à charge ne peuvent pas continuer au-delà de 25 ans et devront le faire. optez pour une couverture individuelle avec continuité des prestations.

Lequel est meilleur que l’autre?

Un régime complet d’assurance maladie est un incontournable aujourd’hui. On peut choisir entre une police multi-individuelle (qui offre une couverture individuelle pour tous les assurés en une seule police) ou une police flottante familiale, au lieu de plusieurs polices individuelles, selon les besoins, les antécédents médicaux et un certain nombre de membres de la famille.

Chaphekar, ManipalCigna Health déclare: «En cas de couverture flottante, les gens doivent s’assurer que la somme assurée est d’au moins 1 crore Rs et plus pour accéder à des soins de santé de qualité en Inde / à l’étranger et faire face aux problèmes d’inflation médicale toujours croissante.»

Les experts disent que les Indiens souffrent aujourd’hui de diverses conditions de santé liées au mode de vie telles que l’hypertension, le diabète et les maladies cardiovasculaires en raison d’une mauvaise gestion de leur régime de vie. Sans parler de la situation actuelle de pandémie, qui crée une énorme réduction des économies, car il est possible que toute la famille soit touchée. Par conséquent, il est impératif de prendre ces facteurs en considération lors du choix du bon montant de la somme assurée et du type de police.

