Devez-vous payer les primes d’assurance à l’avance?

Pourquoi un client attend-il de payer sa prime d’assurance à la date d’échéance? Pourquoi ne pas simplement payer les primes à l’avance? La raison principale est le manque d’avantages accordés aux assurés pour ce faire. Cela dissuade automatiquement le client d’effectuer des paiements anticipés. Changements probables de la situation financière du client ultérieurement – par exemple, la non-disponibilité des fonds à l’échéance réduit la priorité du paiement de la prime et affecte en fin de compte la continuation du contrat d’assurance-vie

Le régulateur a également reconnu la nécessité d’inciter les clients à payer les primes à l’avance. Soulignant cette lacune, l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI) a récemment publié un projet de directives permettant aux compagnies d’assurance-vie d’offrir des rabais sur les primes de renouvellement perçues à l’avance. Il répond au double objectif de permettre au régulateur de limiter les défaillances des polices et de permettre aux clients de bénéficier de remises sur les primes.

Sautant sur le train en marche, IndiaFirst Life a été parmi les premières entreprises du secteur à étendre les avantages de la remise sur le paiement anticipé de la prime de renouvellement aux clients. Cette facilité vise à stimuler une augmentation des paiements de police en temps opportun tout en étendant les avantages suivants aux clients:

Continuité de la couverture garantie – En étant en mesure de payer à l’avance, il n’y a pas de stress de manquer des paiements. Les clients manquent souvent des paiements en raison de la non-disponibilité des fonds ce jour-là, ce qui peut entraîner une déchéance prématurée de la police. Désormais, les clients peuvent payer en fonction de leur faisabilité à tout moment de l’année et s’assurer qu’ils sont couverts contre les risques.

Paiement ponctuel / anticipé de la prime – Les clients qui paient leurs primes à l’avance seront ravis! Ils peuvent bénéficier de réductions offertes sur le paiement anticipé de la prime. Tirer parti de cette fonctionnalité aide le client à payer à l’avance à sa convenance tout en bénéficiant.

Sécuriser vos proches à l’avenir – L’assurance-vie est un objectif à long terme qui fait qu’il est essentiel de maintenir la durée de la police pour que le client en tire le maximum d’avantages. Le paiement des primes à l’avance aide le client à planifier et à budgétiser en conséquence à cette fin. La mise de côté des primes à l’avance garantit que la police reste active en raison du paiement en temps opportun de la prime. Tout revenu / gain exceptionnel après le paiement des primes anticipées peut être mis en réserve pour une planification financière ultérieure.

Avantages fiscaux – Les assurés peuvent utiliser cette fonctionnalité à leur avantage tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. lorsque le client manque un paiement au cours du même exercice, il ne reste plus éligible à une réduction de taxe. Cependant, cette fonctionnalité permet aux clients d’organiser des fonds et également d’investir sans perdre d’intérêt.

Ces avantages auront également un effet correspondant sur le secteur des assurances. Premièrement, le paiement anticipé des primes évitera la déchéance prématurée des garanties. Elle contribuera automatiquement à réduire le coût des recouvrements engagés lors des suivis, par les assureurs. De plus, ces avantages peuvent être restitués aux clients sous forme de bonus, etc.

Les taux de persistance élevés et continus se traduiront par une rentabilité accrue, des coûts réduits, un revenu optimal à long terme et une croissance et un développement globaux pour l’organisation. Alors que le client est incité à le payer à l’avance, ce qui lui donne la tranquillité d’esprit et assure la sécurité. En déployant cet avantage auprès des clients, nous avons franchi une étape supplémentaire en garantissant la satisfaction du client et l’efficacité organisationnelle.

Par Atri Chakraborty, COO, Inde First Life Insurance

