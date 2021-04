Devez-vous vous inquiéter de l’augmentation des taxes proposée par l’administration Biden?

Cette saison de résultats a été étonnante jusqu’à présent, de nombreuses entreprises dépassant les attentes des analystes en matière de bénéfices.

Mieux encore, des liquidités sous forme de actions fondamentalement supérieures Je recommande a explosé à la hausse.

Cependant, le parti a un peu pétillé jeudi lorsque l’administration Biden a proposé de presque doubler les impôts sur les plus-values ​​à long terme à 39,6% par rapport au taux actuel de 20%.

Maintenant, je veux que vous sachiez que ces augmentations d’impôts sont proposées, rien de plus. Ils ne passeront pas, et voici pourquoi…

Pour commencer, le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale. Il est l’homme le plus puissant du Congrès en ce moment et se trouve au milieu de nombreux problèmes de discorde avec un vote décisif. Le sénateur Manchin a déjà rejeté les propositions visant à augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28%, demandant plutôt un taux de 25%. Je pense que Manchin renversera également ce plan visant à augmenter les impôts sur les gains en capital.

Vous voyez, beaucoup à gauche sont déjà contrariés par l’administration Biden pour ne pas augmenter la déduction fiscale des États et des collectivités locales (SALT), ce qui permet aux contribuables des États à forte fiscalité de déduire les paiements d’impôts locaux sur leurs déclarations de revenus fédérales.

En d’autres termes, il y a déjà d’énormes luttes intestines politiques au Congrès concernant les impôts.

De plus, il est impératif que les taux d’imposition des dividendes et des gains en capital à long terme restent les mêmes. Actuellement, la raison pour laquelle les impôts sur les dividendes sont plafonnés à 20% est qu’ils sont également déjà imposés au niveau des sociétés. Ce que cette proposition représente, c’est une deuxième vague de taxation. L’augmentation porterait la fiscalité sur les plus-values ​​à plus de 60%, avant d’ajouter des impôts d’État.

Et si les impôts sur les plus-values ​​à long terme passaient à 39,6%, alors que les impôts sur les dividendes restaient plafonnés à 20%, ce qui se passerait, c’est que Corporate America arrêterait de vendre ses actions et ne paierait que des dividendes plus importants.

En bout de ligne: cette proposition fiscale ne passe pas, mes amis.

L’argent sur la touche

En fait, je pense que le marché va rebondir rapidement pour plusieurs raisons. L’un est la superbe saison d’annonce des résultats en cours.

Selon FactSet, vendredi dernier, 9% des sociétés du S&P 500 ont publié les résultats du dernier trimestre jusqu’à présent et parmi ces sociétés, 81% ont dépassé les estimations de bénéfices des analystes. Jusqu’à présent, la surprise des gains moyens est de 30,3%.

Il y a aussi beaucoup de bonnes nouvelles économiques là-bas. J’ai écrit sur certains des faits saillants jeudi.

Et même si le déploiement des vaccins COVID-19 est le stimulant économique le plus puissant que vous puissiez espérer, un autre facteur qui me rend incroyablement optimiste est la somme d’argent qui reste en suspens en ce moment.

Je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point l’argent et les stimulants économiques restent au ralenti, attendant d’être dépensés.

Plus précisément, il y a près de 5 billions de dollars assis sur la touche. Pour mettre cela en perspective, 5 billions de dollars représentent environ 25% du PIB annuel total des États-Unis.

Nous n’avons jamais rien vu de tel dans nos vies.

Et selon la FDIC, qui est chargée d’assurer nos comptes chèques et d’épargne, plus de 2 billions de dollars ont été stockés dans des comptes individuels dans des banques américaines.

Ce stock a augmenté en partie grâce aux vendeurs d’actions l’année dernière lorsque le marché s’est effondré. Mais il est également venu de milliers de milliards de dollars d’argent de relance injectés dans l’économie.

Plus récemment, le plan de relance de 1,9 billion de dollars que le président Biden a signé en mars.

Une autre chose à souligner est que toutes ces mesures de relance ont propulsé la masse monétaire à des niveaux historiques. Consultez ce graphique montrant le niveau actuel de la masse monétaire aux États-Unis.

La masse monétaire est une mesure large utilisée pour déterminer la quantité de monnaie disponible à un moment donné. Les comptes chèques, les comptes d’épargne et la valeur nette des particuliers sont à des niveaux records.

Le revenu personnel a bondi de 10% en janvier, et c’est évidemment avant que le président Biden ne passe une nouvelle série de contrôles de relance. En d’autres termes, il montre le pouvoir d’achat des entreprises et des consommateurs américains.

Les cours des actions ont tendance à augmenter lorsque la masse monétaire est élevée, et cela n’a jamais été aussi élevé auparavant. Comme vous pouvez le voir dans ce graphique ci-dessus, il y a beaucoup de stimulus refoulés et d’activité économique qui ne demandent qu’à être déclenchés.

Et sans pouvoir sortir et dépenser tout cet argent dans les restaurants et en vacances, les gens se sont tournés vers les marchés.

Charles Schwab a annoncé en février que le nombre de nouveaux comptes de courtage ouverts était trois fois plus élevé que l’année précédente.

Et une récente enquête en ligne de la Deutsche Bank a montré que près de 50% des répondants ont déclaré qu’ils prévoyaient de dépenser au moins la moitié de leur argent de relance en actions.

Meilleurs interprètes de 2021

Maintenant, s’il y a une chose que j’ai apprise dans ma carrière d’investisseur, c’est que vous ne pouvez pas vous tromper si vous vous en tenez aux entreprises qui «livrent la marchandise» en termes de revenus.

Pour vous aider à donner un sens à tout, mon collègue d’InvestorPlace, Matt McCall, et moi avons présenté notre feuille de route de l’investissement nous croyons que cela vous aidera à naviguer sur les marchés à l’avenir.

Matt et moi avons effectué des recherches approfondies et analysé les chiffres sur les facteurs fondamentaux et quantitatifs clés pour former notre point de vue sur ce qui va suivre.

Ainsi, ces prévisions ne sont pas basées sur des sentiments instinctifs – mais plutôt sur des données brutes, la logique et la probabilité. Cela nous permet de découvrir la vérité sur n’importe quel stock individuel ou même l’ensemble du marché.

Cliquez ici pour regarder la rediffusion et voir pourquoi Matt et moi pensons tous les deux que les actions sont un achat criard maintenant.

PS Matt et moi voyons beaucoup de belles opportunités s’ouvrir pour 2021. Mais vous devez être SUPER sélectif avec votre argent pour aller de l’avant étant donné tout ce qui s’est passé dans le monde.

Et vous devez avoir un plan de match éprouvé en place pour les moments où les marchés sont secoués.

Nous voyons tous les deux de grands mouvements arriver sur le marché en 2021, et nous avons créé une approche unique pour exploiter ces mouvements pour de gros gains. Nous l’examinons dans les moindres détails à notre Feuille de route vers la récupération un événement. Cliquez ici pour regarder la rediffusion maintenant.

