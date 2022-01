Deviaun Toler condamné pour abus et torture d’un enfant en bas âge

Un juge de Floride a condamné un homme de 30 ans à passer deux décennies dans une prison d’État pour avoir brutalement torturé son enfant pendant six semaines en 2018. Juge de circuit Terence Perkins condamné à 20 ans de prison Deviaun Toler pour les semaines d’abus odieux. Un jury a convenu que Toler a brûlé son fils de 20 mois avec de l’eau bouillante et a commis un dernier passage à tabac qui a à la fois fracturé le crâne du garçon et l’a laissé au seuil de la mort, a rapporté le Daytona News Journal.

En novembre 2021, un jury du comté de Flagler a condamné Toler pour deux chefs de maltraitance aggravée au premier degré, un chef de négligence envers un enfant causant des lésions corporelles graves ou une défiguration permanente, et un chef de négligence envers un enfant.

Selon le rapport, le juge Perkins a condamné Toler à 10 ans pour chacune des deux accusations de maltraitance aggravée d’enfant. Les peines sont exécutées consécutivement pour un total de 20 ans. Perkins aurait également condamné Toler à cinq ans de probation pour chacun des chefs d’accusation restants. La peine de probation doit également être purgée consécutivement (pour un total de dix ans) après la libération du prévenu de l’incarcération.

La condamnation aurait pu entraîner un maximum de 80 ans derrière les barreaux, selon un rapport de Flagler Live. Les directives de l’État en matière de détermination de la peine prévoyaient que Toler soit emprisonné pour un minimum de 15 ans de prison.

Toler aurait amené le tout-petit à l’hôpital de Floride Flagler le 14 février 2018 avec « de graves blessures sur tout le corps, notamment des ecchymoses à la poitrine, au dos et une brûlure au bras », selon un rapport du bureau du shérif du comté de Flagler obtenu par le Observateur de Palm Coast.

Le garçon « avait également une fracture du crâne et un gonflement du cerveau », selon le rapport.

En raison de la gravité des blessures de l’enfant, que les médecins auraient qualifiées de « mettant sa vie en danger », le garçon a été transféré à l’hôpital pour enfants Wolfson pour un traitement spécialisé. Toler a été arrêté le lendemain matin.

Les enquêteurs auraient découvert que Toler avait baigné le garçon avec de l’eau bouillante. Cet incident a laissé «une grosse brûlure du haut de son épaule droite jusqu’à l’intégralité de son bras droit» et a entraîné «une défiguration permanente et de graves lésions corporelles», selon l’affidavit.

« Il lui a causé cette horrible brûlure et au lieu de l’emmener chez le médecin, il s’en occupe à la maison parce qu’il ne veut pas que quiconque sache ce qu’il fait », a déclaré le procureur général adjoint. Mélissa Clark aurait déclaré lors de l’audience de détermination de la peine de vendredi.

Toler a également battu régulièrement le garçon en utilisant ses mains, une ceinture et un « interrupteur » fabriqué à partir d’une branche d’arbre « comme moyen de discipline, ce qui a causé de nombreuses cicatrices et des lacérations ouvertes sur les fesses de l’enfant qui ont causé une défiguration permanente », le aurait déclaré sous serment.

« Ce petit garçon de 20 mois a été torturé parce qu’il était un enfant en bas âge », aurait déclaré Clarke. «C’était un petit garçon, comme beaucoup le sont à cet âge, qui ne restait pas immobile. Et il entrerait dans les choses. Il grimpait dans le garde-manger et Deviaun Toler était frustré et a exprimé sa frustration sur ce bébé. Et il l’a fait avec une ceinture, avec un interrupteur. Si vous vous en souvenez, il y avait même un œil au beurre noir.

Clarke a déclaré que le garçon avait depuis été adopté par une famille aimante, mais la mère adoptive du garçon a déclaré vendredi qu’il continuait d’avoir beaucoup de difficultés en raison de ce qu’il avait vécu. Elle aurait déclaré que l’enfant de 5 ans présentait des retards cognitifs, avait du mal à tenir les ustensiles, avait du mal à garder son équilibre et était toujours incapable de résoudre des énigmes simples conçues pour les enfants plus jeunes que lui, selon Flagler Live.

« Il avait besoin de douches bouillantes pour avoir l’impression d’avoir pris une douche », aurait déclaré la mère adoptive.

Clarke a également brandi un SMS que Toler a envoyé à la mère biologique du garçon après avoir dit que leur fils lui manquait.

« Et la réponse de l’accusé pendant que son petit garçon était soigné à l’hôpital: » LOL, je parie que tu ne diras pas ça quand tu le récupéreras. Je serai heureux de vous le rendre. C’est pendant [the child] se bat pour sa vie », aurait déclaré Clark.

L’avocat de la défense de Toler, John Hager, aurait demandé que Toler soit condamné à quelque part autour de la barre des 15 ans exigée par les directives de peine minimales de l’État. Il a dit que la conduite de son client était hors de son caractère.

«Ces six semaines de sa vie où il a eu un enfant dont il était mal équipé pour s’occuper est une chose inhabituelle – horriblement inhabituelle qui s’est produite dans M. Toler, sa vie, ainsi que ( la vie de l’enfant », aurait déclaré Hager.

[image via Flagler County Jail]

