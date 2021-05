Devic Earth: lutter contre la pollution de l’air grâce à la technologie moderne

Dr Srikanth Sola

La start-up de technologie verte basée à Bengaluru, Devic Earth, a été lancée en 2018 par le cardiologue Srikanth Sola pour lutter contre la pollution de l’air, qui est souvent la source de diverses affections. La quête de Sola pour une solution technologique à la pollution de l’air a commencé lorsqu’il a commencé sa pratique médicale. Il a été stupéfait par le nombre de patients cardiaques dont l’état avait été précipité par la respiration d’air pollué. Plus tard, il a été poussé à travailler à la création d’une technologie qui résoudrait le problème de la pollution de l’air pour les masses. Des recherches approfondies ont été menées par une équipe et la solution a été finalisée en 2014, inspirée du travail de Sola avec l’échographie médicale. «La mission de Devic Earth est d’aider la vie à prospérer en utilisant des solutions technologiques innovantes pour créer une planète sans pollution en offrant des produits et des solutions conviviaux aux problèmes causés par la pollution atmosphérique», déclare Sola, son directeur, PDG et cofondateur.

Selon Sola, la demande croissante d’espaces commerciaux entraînant une urbanisation et un développement rapides des parcs informatiques et l’expansion du secteur de l’électronique et des semi-conducteurs s’ajoute à la détérioration de la qualité de l’air et aux réglementations strictes en matière de qualité de l’air industriel. L’industrie pharmaceutique et de la santé en pleine croissance alimente également le marché des systèmes de filtre à air B2B du pays. Le produit phare de Devic Earth, “ Pure Skies ”, sert de purificateur d’air et utilise une technologie Wi-Fi pour traiter les polluants gazeux et particulaires en suspension dans les complexes industriels, les maisons et les villes, informe-t-il.

Bien que Pure Skies ait terminé une décennie en R&D, elle a été officiellement lancée en 2018. La société l’adapte désormais aux besoins des clients. Fournisseur de solutions technologiques de pointe en matière de pollution de l’air pour les émissions fugitives ou la pollution de l’air ambiant, les produits Devic Earth sont conçus en tenant compte des utilisateurs finaux et de leurs besoins. En dehors de Pure Skies, toutes les autres solutions d’épuration de l’air sur le marché aujourd’hui sont limitées par une petite zone de couverture. En raison de la très grande zone de couverture qu’offre Pure Skies, Devic Earth a bien progressé depuis sa création. Jusqu’à présent, il a été installé dans plus de 40 sites à travers l’Inde, couvrant des secteurs tels que les maisons, les petits bureaux, les cinémas, les centres commerciaux, les complexes résidentiels, les installations de fabrication, les usines industrielles et les villes.

Selon Sola, Devic Earth a eu un historique de revenus solide et un pipeline suffisamment grand comme seule solution pour le contrôle de la pollution de l’air ambiant. «C’est ce qui nous a amenés à lever avec succès une ronde de financement de pré-série A auprès du Blue Ashva Sampada Fund en janvier 2021. Devic Earth est bien placé pour être un leader dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air ambiant». il dit.

Lorsqu’un seul système Pure Skies a le potentiel de couvrir plus de 100 millions de pieds carrés, le concurrent le plus proche peut couvrir un maigre 3000 pieds carrés sur une longue étendue, dit-il. «De la capacité de couvrir une maison complète à une ville complète, Pure Skies est le seul moyen pratique d’avoir un air plus pur à respirer.»

Devic Earth prévoit de commencer ses déploiements internationaux d’ici 2022 et est déjà en pourparlers avec plusieurs multinationales pour le même. «Cela dépendrait, bien entendu, de la situation du Covid-19 dans les régions. Les régions clés pour l’expansion internationale incluraient: l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et les Amériques », ajoute-t-il.

À propos de l’utilisation de la technologie moderne, Sola déclare: «Nous utilisons la technologie pour combler le fossé entre le monde humain et l’environnement. La technologie derrière Pure Skies est ingénieuse et révolutionnaire. Pure Skies diffuse des ondes Wi-Fi pulsées dans n’importe quelle zone donnée. Il est unique en ce qu’il peut fonctionner dans des zones extrêmement vastes. Les vagues provoquent la conglomération des polluants particulaires, leur alourdissement et leur chute au sol sous forme de dépôts secs. Bien qu’il s’agisse en fait d’un processus naturel, Pure Skies l’accélère. «En conséquence, l’air est remarquablement purifié. Pure Skies est également exempt de filtres, ce qui en fait une solution durable idéale car elle ne nécessite aucun entretien. Une immense quantité d’efforts humains, de temps et d’argent est optimisée grâce à Pure Skies », ajoute-t-il.

