Devient millionnaire en six mois grâce à Shiba Inu et prend sa retraite à seulement 35 ans | La technologie

La volatilité des crypto-monnaies est plus que redoutée, mais dans des cas spécifiques, elle procure de grands avantages à certains investisseurs.

On lit parfois des nouvelles sur des personnes qui profitent d’un mouvement boursier ou qui savent profiter de l’instant, c’est le cas de gérant de supermarché qui a investi 8 000 $ dans Shiba Inu et prend sa retraite.

Selon le New York Post, l’ouvrier de 35 ans a investi dans ce mème de crypto-monnaie après avoir lu un livre de 28 pages sur le sujet qui l’a convaincu. Dans ses mots « J’ai juste cru les mots » et j’ai décidé d’investir un montant qui était plus qu’important pour lui.

À partir de ce moment, il a commencé à voir comment l’argent investi montait en flèche à mesure que la valeur de la crypto-monnaie augmentait. Il a réussi à recueillir 500 000 $, un montant qui dépasse tout ce qu’il pouvait imaginer : « Je viens d’un milieu assez pauvre. Je n’aurais jamais pu fantasmer d’avoir autant d’argent », recueillent-ils dans le New York Post.

Avec les bénéfices obtenus prévoyez prendre votre retraite à 35 ans, bien qu’il existe également des doutes quant à savoir si c’est le montant qui a été atteint ou s’il est plus élevé.

Ce n’est pas le seul cas de quelqu’un qui s’est enrichi de la crypto-monnaie qui vient d’un mème et les nouvelles à son sujet sont presque aussi nombreuses que celle de les investisseurs qui sont tombés dans une sorte d’escroquerie ce qui leur a fait perdre toutes leurs économies. Tel que rapporté par l’OCU, ce secteur est particulièrement risqué.

Quoi qu’il en soit, ces derniers jours, des avis sont lancés indiquant que le cycle Shiba Inu est sur le point de se terminer et il est question de la peu de viabilité à longue distance des crypto-monnaies basées sur les mèmes et son utilité nulle dans la vie réelle au-delà de l’investissement.

Des cas comme ceux de cette personne sont très spécifiques et c’est pourquoi ils font l’actualité. Les investissements dans les crypto-monnaies sont encore très risqués, il faut donc être très prudent avant de franchir le pas et opter pour les moyens les plus sûrs possibles pour éviter les arnaques.