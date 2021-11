Devil May Cry Le producteur de la série Netflix ne promet pas Chris Pratt

Image : Capcom

Adi Shankar, producteur de l’excellente série Castlevania de Netflix, s’est entretenu avec IGN Japon pour discuter de l’un de ses prochains projets, une adaptation animée de la franchise Devil May Cry de Capcom. Malheureusement, il ne semble pas qu’il y ait de place pour Chris Pratt dans le casting de la voix.

« Je peux confirmer que Vergil est dedans, ainsi que Lady, et bien sûr Dante aussi », a révélé Shankar avant d’ajouter en plaisantant, « Je peux également confirmer que Chris Pratt n’exprimera aucun des personnages. »

Pratt a d’abord attiré l’attention en décrivant l’adorable doofus Andy Dwyer dans la sitcom NBC Parks and Recreation avant de jouer le rôle du héros des Gardiens de la Galaxie Peter « Star-Lord » Quill dans l’univers cinématographique Marvel et de devenir une méga-star dans le processus. Plus récemment, Pratt a fait tourner les têtes lorsqu’il a été annoncé qu’il jouerait à la fois Mario et Garfield dans les prochains films basés sur les propriétés respectives, ce qui l’a placé la semaine dernière au centre de l’un des mèmes les plus populaires des médias sociaux.

Alors que certains peuvent croire que ces deux rôles emblématiques attribués à un acteur américain sont des actes d’italophobie (l’amour de Garfield pour les lasagnes fait de lui un fils adoptif de la botte), certains disent qu’ils ont des raisons de se méfier de l’implication de Pratt. Malgré ses protestations contraires, Pratt appartient à une église liée à une organisation notoirement anti-LGBTQ+, pour commencer, et a déjà décrit Hollywood comme ne faisant pas assez de place aux histoires d’hommes blancs qui, lol mon mec. C’est aussi tout à fait valable d’en avoir marre de voir son visage partout.

Dans tous les cas, il semble que les travaux sur la série Devil May Cry se déroulent sans heurts, même sans Pratt.

G/O Media peut toucher une commission

« L’ensemble [Capcom] L’équipe, tant du côté de la direction que du côté créatif, a été d’un soutien et d’une gentillesse incroyables », a déclaré Shankar à IGN Japon. « [Devil May Cry producer Hiroyuki Kobayashi] a été merveilleux. C’est vraiment une joie de travailler avec Capcom.

Devil May Cry durera huit épisodes, mais le traitement de l’histoire de Shankar est censé s’étendre sur plusieurs saisons. Mis à part l’implication de personnages importants comme Dante, Vergil et Lady, cependant, on sait peu de détails spécifiques sur l’intrigue. Une date de sortie est également à venir, mais étant donné que Shankar n’a mentionné que le fait d’avoir les scripts prêts à ce stade, il faudra peut-être un certain temps avant que nous en entendions plus à ce sujet.

D’autres projets liés aux jeux vidéo à l’horizon de Shankar incluent des adaptations animées d’Assassin’s Creed, de PlayerUnknown’s Battlegrounds, d’Hyper Light Drifter et de l’extension dérivée de Far Cry 3 Blood Dragon, ce qui signifie également que Chris Pratt a plusieurs autres opportunités de se mettre du bon côté du producteur. .