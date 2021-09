Devildriver se retire du Rebel Rock Festival de Floride en raison de préoccupations liées à Covid 19

DIABLE CONDUCTEUR a annulé sa comparution au Roche rebelle festival sur les préoccupations liées au COVID-19.

Le groupe de metal californien s’est retiré de l’événement, qui devrait avoir lieu entre le 24 et le 26 septembre à Orlando, en Floride, “en raison de la nouvelle variante COVID et de la logistique pour assurer la sécurité de tout le monde”, le leader du groupe. Dez Fafara annoncé aujourd’hui sur les réseaux sociaux.

« C’est avec une grande consternation que nous annonçons DIABLE CONDUCTEUR ne prendra pas la scène principale avec WU TANG et ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR au RebelRock festival en septembre en Floride en raison de la nouvelle variante de covid et de la logistique pour protéger tout le monde de ce virus au sein de notre groupe et de notre équipe », Fafara a écrit dans un communiqué. “Nous serons à 100% l’année prochaine 2022 sur la scène principale et espérons vous voir tous là-bas. Veuillez rester en sécurité, en bonne santé et heureux jusque-là.”

Dans un message séparé dans la section commentaires ci-dessous DIABLE CONDUCTEURest d’origine Facebook Publier, Dez a écrit: “Vous devez tous réaliser que je suis responsable de plus de 12 vies dans mon groupe et mon équipe. Je ne prends pas la décision de me retirer d’un spectacle à la légère car en 29 ans j’ai raté 4 spectacles …

“Aux gens ici qui s’attaquent les uns les autres à cause de la politique, etc., s’il vous plaît, arrêtez. Il ne s’agit pas de gauche ou de droite et oui, je suis également d’accord si cela dure beaucoup plus longtemps, je vais aller de l’avant, réserver des visites et avancer quoi qu’il arrive ! Période !

“Vous les gars, CONNAISSEZ-MOI… Vous savez aussi que je ne vais pas rester les bras croisés et laisser mon destin être contrôlé par une grippe ou des fermetures gouvernementales pendant longtemps….

“Je dirai ceci pour que vous sachiez tous comment cela fonctionne pour obtenir un spectacle aérien dont nous devons … Répéter avec le groupe et l’équipe … Prendre le transport jusqu’à un aéroport … Passer par cet aéroport … Prendre l’avion … Prendre le transport jusqu’à un hôtel … Prendre le transport jusqu’à la salle … Aller dans les coulisses avec les gens … Aller à la restauration avec les gens ou on ne mange pas . Jouer … Puis répéter pour rentrer à la maison . C’est beaucoup de chances de faire vaxxer quelqu’un ou pas MALADE …… et ça pèse Alors, s’il vous plaît, n’essayez pas d’être médecins ici, ne vous attaquez pas les uns les autres à propos de politique, c’est ce que le système veut, c’est diviser les gens et ici… je suis tout au sujet de l’unité.

Les cas, les hospitalisations et les décès de COVID-19 en Floride ont récemment atteint leur plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Il y a eu un total de 5 721 décès à Forida en août, dépassant le précédent record mensuel de 5 469 décès en janvier, avant que les vaccins ne soient largement disponibles, selon les données de la Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC).

gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a signé un projet de loi plus tôt cette année qui interdisait les soi-disant passeports vaccinaux. Les amendes commenceront le 16 septembre si les gens sont invités à montrer la preuve d’un vaccin. Selon le Sentinelle d’Orlando, la loi ne s’applique pas aux employeurs qui exigent la vaccination de leur personnel.



