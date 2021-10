Devildriver se sépare du guitariste Neal Tiemann

métallurgistes californiens DIABLE CONDUCTEUR se sont séparés de leur guitariste des six dernières années. Neal Tiemann. Tiemann, anciennement de BRLER HALO, a rejoint le groupe en 2015 en remplacement de Jeff Kendrick, qui est parti DIABLE CONDUCTEUR en octobre 2014.

Plus tôt aujourd’hui (dimanche 3 octobre), DIABLE CONDUCTEUR leader Dez Fafara a publié la déclaration suivante : « C’est à ce moment que nous annonçons la séparation des Neal. Neal rempli à un moment où nous avions le plus besoin de lui, nous le remercions pour ses tournées et ses efforts d’écriture de chansons dans DIABLE CONDUCTEUR….c’était un honneur d’avoir jammé avec lui. Adios Amigo bonne chance dans tout ce que vous faites.”

Dans une interview de 2016 avec Son déformé, Fafara a déclaré à propos de Tiemanns’ajoute à DIABLE CONDUCTEUR: « Il a essentiellement remplacé un membre sortant qui avait beaucoup de problèmes avec les autres membres en raison du manque de contribution aux chansons. La différence est que Neal est venu avec 12 chansons [for 2016’s ‘Trust No One’ album]. Habituellement, vous amenez un nouveau membre et vous vous dites: “Mec, tu dois t’asseoir pendant un an et demi.” Mais ce n’était pas comme ça. Nous laissons tout le monde entrer avec ce qu’ils ont et la première chanson que nous avons sortie [from ‘Trust No One’], ‘Aube’, était Neal‘s. Beaucoup de gens ne savaient pas que je travaillais sur un projet parallèle avec lui pendant environ un an et demi avant qu’il ne rejoigne, donc je voulais déjà faire quelque chose avec lui et puis l’opportunité s’est présentée pour lui d’être dans DIABLE CONDUCTEUR.”

L’année dernière, DIABLE CONDUCTEUR a annoncé un nouveau double album, “Traiter avec les démons”. Le premier volume — intitulé “Traiter avec les démons I” – abandonné en octobre 2020 via Disques de napalm et a marqué la première sortie du groupe de nouveaux morceaux originaux depuis “Ne fais confiance a personne”.

DIABLE CONDUCTEUR a été formé à Santa Barbara, Californie en 2002 lorsque Fafarale groupe précédent de CHAMBRE À CHARBON touchait à sa fin, Signé à l’origine à Records de Roadrunner, la formation originale du groupe comprenait des guitaristes Jeff Kendrick et Evan Pitts (qui a été remplacé par Mike Spreitzer plus tard cette année-là), bassiste Jon Miller et batteur John Boecklin.