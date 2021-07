Devin Booker aurait dû commettre une faute dans le match 4 de la finale de la NBA, et même les arbitres le savaient

Devin Booker était au milieu d’une incroyable série de buts individuels lors du quatrième match de la finale NBA 2021 lorsqu’il a commis sa cinquième faute au début du quatrième quart-temps. Booker a vérifié avec 10:50 à jouer et est revenu cinq minutes plus tard pour la conclusion dramatique du match des Phoenix Suns contre les Milwaukee Bucks.

Avec moins de quatre minutes à jouer, Giannis Antetokounmpo a volé la passe de Chris Paul et l’a donné à Jrue Holiday pour une pause rapide. Booker était le seul défenseur séparant Holiday et un lay-up ouvert. Alors que Booker allait contester le tir, il semblait bien qu’il avait commis une faute sur Holiday. Au lieu de cela, les arbitres ne l’ont pas appelé, et Antetokounmpo ramassait le ballon et le mettait pour un lay-up facile.

Booker aurait ramassé sa sixième faute et aurait donc commis une faute si les arbitres avaient fait l’appel correct ici. C’était choquant de voir un non-appel sur le moment.

La pointe d’Antetokounmpo sur le jeu a réduit l’avance de Phoenix à un avec 3:40 à jouer. Il était facile d’imaginer Booker porter les Suns à la victoire dans les dernières minutes compte tenu de sa performance remarquable à ce stade du match, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Au lieu de cela, Milwaukee est reparti avec une victoire de 109-103 pour égaliser les finales NBA à 2-2 alors que la série retourne à Phoenix.

Les fans de la NBA ont stupidement accusé la ligue d’avoir truqué le match après le match.

Les arbitres ont admis avoir sifflé l’appel après le match :

Le chef d’équipe James Capers m’a dit dans le rapport de la piscine que Devin Booker aurait dû faire une faute pour avoir pris contact avec Jrue Holiday lors de sa course avec environ 3:41 restants dans le 4e Q: pic.twitter.com/gkMCdvMhT5 – Dave McMenamin (@mcten) 15 juillet 2021

Booker terminerait la soirée avec 42 points sur 17 des 28 tirs sur le terrain. La controverse entourant son appel aurait été encore plus importante le lendemain matin sans l’incroyable blocage de Giannis aidant les Bucks à remporter la victoire.

Bien que le non-appel soit ce dont tout le monde se souvient à propos de Booker dans le jeu 4, il faut noter à quel point il a bien joué. Booker a devancé le reste des partants des Suns par lui-même (42-38) et a réussi tant de tirs difficiles et contestés à mi-distance pour donner aux Suns une chance de gagner. Voici les faits saillants complets de Booker’s Game 4:

Le fait que Booker ait eu ce type d’effort après avoir terminé avec seulement 10 points sur 3 tirs sur 14 dans la défaite des Suns lors du troisième match montre à quel point il est vraiment dur.

Les victoires consécutives de Milwaukee dans les matchs 3 et 4 font que les finales NBA sont à égalité à 2-2 alors que la série revient à Phoenix.