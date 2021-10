Devin Booker embrasse Kendall Jenner dans un rare PDA Courtside

Kendall Jenner et Devin Booker offrent des PDA rares ! La star de L’incroyable famille Kardashian, 25 ans, a encouragé son petit ami joueur de la NBA, 24 ans, ce week-end alors que les Phoenix Suns affrontaient les Lakers de Los Angeles, assis à côté du court avec des amis Justin et Hailey Bieber.

Après que les Suns aient battu les Lakers 115-105, Booker a surpris les fans en se rendant sur le court pour embrasser et embrasser sa petite amie, qui a été filmée. Le mannequin et l’athlète se fréquentent depuis plus d’un an maintenant, mais sont restés relativement privés. Les deux sont devenus publics sur Instagram uniquement le jour de la Saint-Valentin 2021, partageant une douce photo de leur temps ensemble à la maison mais ont gardé la plupart de leur romance hors des réseaux sociaux. Jenner et Booker ont été aperçus au cours de la dernière année alors qu’ils allaient dîner ou sortir en ville, mais ont gardé les choses beaucoup plus calmes que la célèbre famille de Jenner.

(Photo : Kevork Djansezian/.)

En juin, Jenner a parlé de sa relation avec Booker lors de l’émission spéciale sur les retrouvailles de L’incroyable famille Kardashian, expliquant à l’animateur Andy Cohen pourquoi elle avait décidé de garder sa vie amoureuse au plus bas. « J’ai l’impression que cela a toujours mieux fonctionné pour moi de cette façon », a-t-elle déclaré à l’époque. « Je pense que cela rend ma vie beaucoup plus facile et notre relation bien meilleure, pour être tout à fait honnête. J’ai juste l’impression que c’est une affaire privée. Ce n’est à personne d’autre de juger. »

Cela n’a pas empêché Jenner et Booker de se taquiner de temps en temps sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, la personnalité de la réalité a donné aux fans un aperçu de ses compétences en décoration d’Halloween, en publiant une photo de sa station de sculpture de citrouilles installée sur son histoire Instagram avec la légende « il est temps de devenir sérieux ». Plus tard, elle a fièrement partagé une vidéo de deux citrouilles finies, mais Booker a apparemment appelé ses véritables compétences en sculpture de citrouilles sur Twitter.

« La citrouille ne compte pas si vous avez utilisé un pochoir », a écrit le basketteur. Bien qu’il n’ait pas tagué sa petite amie dans le tweet, le message a été reçu, le fondateur de la tequila de 818 retweetant le diss avec la légende : « Je me sens personnellement attaqué ».