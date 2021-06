Devin Booker est arrivé au jeu 1 dans l’Ultimate Pimp Mobile ⋆ .

Le fouet de Devin Booker est tendance. Devin Booker et le stock des Suns ne pourraient pas être plus chauds. Non seulement ils ont repoussé les Lakers avec facilité, mais ils ont remporté une victoire de 122-105 contre les Nuggets lors du premier match des demi-finales de la Conférence Ouest. Devin Booker a montré sa carte de souteneur lorsqu’il s’est rendu sur son terrain dans ce qui semblait être une course très vintage.

Regardez ci-dessous :

Fouet du livre. Mince. #RallyTheValley pic.twitter.com/WKxJBxVU68 – Adam Waltz (@Adam_Waltz) 8 juin 2021

Tendance de l’action secondaire

Internet en a pris note et a réagi en conséquence.

Devin après avoir fréquenté un Kardashian pic.twitter.com/HPNleyWT7z – AM-ChannelOne (@AmChannelone1) 8 juin 2021

Ouais, Book tue avec le 68 Rag Impala, On Big Wheels Gold Daytons !!!! SHESHHH https://t.co/ZDJFBs8hyV – N’ARRÊTE PAS, N’ARRÊTE PAS (@SuckaFree1on1) 8 juin 2021

Je ne joue pas avec leur cul… je viens avec la chaleur 🔥 https://t.co/WKQErcddIk – YoungOG (@Sid_TheKid_iOS) 8 juin 2021

vous auriez dû savoir que c’était fini quand il s’est arrêté dans le vert ‼️😆🆗 #KIR4L https://t.co/wBoomg1jSI – Lil 4oe #KIR4L (@Lil4oeDoe) 8 juin 2021

Ce joli muhfucka a l’air incroyable! https://t.co/INKKTMSl9G – Black Big Lebowski (@LaJethroJenkins) 8 juin 2021

MON ROI LIGHTSKIN🗣🗣🗣 https://t.co/piNwNZ4BPa – Darien Lowery (@darienlowery) 8 juin 2021

C’est un négro au cul froid en https://t.co/3E5y2ZC4EC – ZellyBo (@KenzelW) 8 juin 2021

J’ai dû faire des recherches de phares et de feux arrière pour déterminer l’année. C’est une Impala de 1971 https://t.co/zus04LZbQu – DWIGT RORTUGAL (@cwBOGUS) 8 juin 2021

Suns in 3. ce jeu de voiture mf Devin Booker frères fous 🥴🥴🥴🔥🔥🔥 https://t.co/PTgO5cEFFM – ️ (@lastplacejovani) 8 juin 2021

Merde propre https://t.co/VkCEkZU7HY – ICE (@Makyle_Ice) 8 juin 2021

Alors juste pour passer en revue le CV impressionnant de Devin Booker.

Il sort avec un modèle Super, mène son équipe en séries éliminatoires, et il conduit une Chevrolet Impala classique.

La vie est belle pour Devin Booker.

Réserver!

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube !