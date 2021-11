Devin Booker et Chris Paul passent au dessus des Rockets

Victoire de Soleils de phénix en vue de Houston Rockets par 123-111 dans un duel marqué par 27 points de Devin Booker et 13 passes et 5 interceptions de Chris Paul. De plus, DeAndre Ayton et Mikal Bridges ont contribué 16 unités et Landry Shamet est parti jusqu’à 19 de la banque. Après un début de saison difficile, il semble que les hommes de l’Arizona commencent à se mettre au diapason et qu’ils comptent déjà plus de victoires que de défaites (4-3).

Chez les Rockers, quant à lui, mauvais match au tir du numéro 2 du repêchage Jalen Green (16 points et 3 sur 14 aux field goal). Kevin Porter a contribué 20 points, mais a raté les 5 triples qu’il a ratés. Christian Wood a terminé avec 18 points (mais 6 sur 15 tirs depuis le terrain), 15 rebonds et 5 passes décisives. Soit les pourcentages de tir s’améliorent, soit ces Rockets dynamiques gagneront très peu de matchs.

Enfilez l’aiguille. @ DevinBook ➡️ @DeandreAyton pic.twitter.com/WZCeVaj1Kj – Phoenix Suns (@Suns) 5 novembre 2021