Devin Booker et Kendall Jenner publient une photo intrigante du Nouvel An

La star des Phoenix Suns, Devin Booker, a eu un 2021 inoubliable.

Le joueur de 25 ans a en quelque sorte organisé la meilleure saison d’une carrière déjà impressionnante et a aidé à guider son équipe jusqu’alors inconnue jusqu’aux finales de la NBA.

En dehors du court, la vie de Booker a également énormément changé. Il s’est engagé dans une relation à long terme avec l’une des personnalités les plus célèbres de la planète – Kendall Jenner. La paire est devenue virale à maintes reprises pour leurs diverses singeries provocatrices.

Cette semaine, Booker et Jenner ont de nouveau fait la une des journaux. Cette fois pour la façon dont ils ont organisé le Nouvel An ensemble.

Sur la base des visuels, les fans étaient ravis. Ils ont immédiatement commencé à se demander si Booker avait peut-être proposé.

Il n’est pas clair à ce stade si Booker a en fait proposé ou non.

Quoi qu’il en soit, il est clair que lui et Jenner sont extrêmement heureux. Qu’ils deviennent fous pour Halloween ou qu’ils s’aiment tout simplement, ils semblent définitivement être l’un des couples de célébrités les plus stables et légitimes.

Maintenant, c’est comme ça qu’on fête le Nouvel An. https://t.co/w4DEK6Qwyd – Jeu 7 (@game7__) 3 janvier 2022

Franchement, d’autres Kardashian pourraient apprendre d’eux une ou deux choses sur les relations saines.

Où iront Booker et Jenner d’ici en 2022 ? Les cloches de mariage sont-elles dans leur avenir ? Le temps nous le dira.

