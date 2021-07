Devin Booker et son formidable engagement envers l’équipe nationale américaine

Devin Booker est entièrement concentré sur le Finales NBA 2021, mais il a voulu sortir des rumeurs qui circulaient sur son éventuelle démission pour contester la Jeux Olympiques de Tokyo 2021. Et c’est que malgré la fatigue qui pourrait s’accumuler après toute la saison et le désir de célébrer un éventuel titre des Phoenix Suns, la star de l’Arizona a clairement indiqué qu’il voulait rivaliser avec l’équipe dirigée par Gregg Popovitch. “Quoi qu’il se passe lors de la finale, je prendrai le premier avion pour m’emmener au Japon. J’ai parlé avec Colangelo et Popovich et leur ai clairement dit que les Jeux ont toujours été une priorité pour moi, et qu’ils peuvent compter sur moi “, a-t-il déclaré sur ESPN.