Devin Booker, NBA stats sur une séquence de victoires historique

L’une des grandes attractions du jour de Noël en NBA sera de voir une nouvelle impulsion entre Soleils de phénix Oui Guerriers de l’état d’or, les deux meilleures équipes jusqu’à présent cette saison, un duel évident pour le leadership et pour gagner la confiance nécessaire pour affronter dans une meilleure disposition ce qui est considéré comme une bataille totale jusqu’aux séries éliminatoires et le combat final pour le ring. Mais il y a une incitation particulière à Devin booker et amoureux de Statistiques NBA, qui attend avec impatience ce qui pourrait être la suite d’un exploit rarement vu.

Et c’est que le volume de triomphes de la franchise Arizona et le fait que ses dernières défaites soient toujours survenues en l’absence de la jeune garde, la fait maintenir un rTableau actif de 20 matchs consécutifs gagnés, qui rivalise désormais avec les plus longues séquences de victoires d’équipes de l’histoire de la ligue. Il n’aura rien de facile pour prolonger ce moment de forme spectaculaire et donner un nouveau coup à la compétition, ainsi que continuer à élever son statut de grande star de la ligue, mais l’attente est maximale pour assister à une bataille passionnante. . La défense des Warriors peut-elle freiner cette tendance et faire goûter à nouveau à Booker le mauvais goût de la défaite ?

Seules six équipes dans l’histoire de la ligue ont ajouté 20 matchs consécutifs ou plus sans connaître la défaite, ce fait n’ayant eu lieu que trois fois au cours du 21e siècle et deux d’entre eux au cours de la dernière décennie. Le hasard, ou peut-être une bien plus grande influence de Booker sur l’avenir de son équipe, ont voulu que Soleils de phénix Il n’est pas dans ce groupe, mais sa star en tant que représentant et avec la possibilité d’augmenter la liste des victoires consécutives. S’ils battent Warriors, le gardien sera en cinquième position et avec des options pour continuer à grimper sur une liste qui mérite d’être revue pour le mérite des équipes qui la composent.

Les Lakers de Los Angeles: 33 victoires consécutives en 1971/72

Guerriers de l’état d’or: 28 victoires consécutives en 2014/15

chaleur de Miami: 27 victoires consécutives en 2012/13

Houston Rockets: 22 victoires consécutives en 2002/03

Capitoles de Washington: 20 victoires consécutives en 1947/48

dollars de Milwaukee: 20 victoires consécutives en 1970/71

Devin booker: 20 victoires consécutives en 2021/22