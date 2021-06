Devin Booker possède le dernier maillot LeBron James n°23 porté lors d’un match au monde

in

LeBron James a toujours eu beaucoup d’admiration pour Devin Booker. Lorsque Booker a été snobé comme sélection initiale pour le match des étoiles de la NBA 2021, James a tweeté que Booker était le joueur le plus irrespectueux de la ligue. Booker a passé les derniers mois à prouver que James avait raison, même si cela s’est fait au prix d’éliminer les Los Angeles Lakers de LeBron des séries éliminatoires.

Pendant des années, Booker était connu comme un marqueur de calories vides – le type de joueur qui pouvait marquer 70 points dans un match sans être en mesure de mener son équipe à la victoire. Booker a changé ce récit cette année avec une distribution de soutien améliorée avec l’ajout de Chris Paul. Après avoir échoué à atteindre les séries éliminatoires au cours des cinq premières années de sa carrière avec les Phoenix Suns, Booker et son équipe sont maintenant au bord du précipice d’un voyage en finale de conférence. Booker a définitivement prouvé qu’il pouvait accumuler des chiffres énormes tout en jouant au basket gagnant.

Demandez simplement à James. Booker a marqué 47 points pour éliminer les Lakers lors du match 6 de leur série éliminatoire du premier tour, mettant ainsi fin à la tentative des Lakers de se répéter en tant que champions plus tôt que prévu. Après le match, James a donné à Booker un autre signe de respect en lui donnant son maillot et en le signant. Ce fut un beau moment entre l’une des jeunes étoiles montantes de la ligue et un athlète historiquement grand approchant le crépuscule de sa carrière.

Les échanges de maillots sont devenus courants dans la NBA au cours des cinq dernières années. James donner à Booker son maillot était un beau geste, mais ce n’était certainement pas un gros problème.

Au moins, cela ne semblait pas être un gros problème jusqu’à l’annonce de mercredi que LeBron changeait son numéro en numéro 6.

Premier aperçu: LeBron James changera son numéro de maillot des Lakers en n ° 6 la saison prochaine après avoir revêtu le numéro dans son nouveau film “Space Jam: A New Legacy”. pic.twitter.com/VZksn1qVCy – Shams Charania (@ShamsCharania) 9 juin 2021

LeBron portait le numéro 6 pendant ses quatre années avec le Miami Heat. Il est revenu au n ° 23 lorsqu’il est revenu aux Cleveland Cavaliers, mais il était parfois encore au n ° 6 à l’entraînement.

LeBron a continué à porter le numéro 23 au cours de ses trois premières années sur les Lakers, mais uniquement parce que la NBA et Nike ont bloqué sa demande de changer son numéro en 2019 car il restait trop de maillots de James numéro 23 à vendre.

Il existe déjà des théories du complot expliquant pourquoi James change son numéro. Une partie de cela ressemble à un stratagème marketing pour la suite de Space Jam de cet été, où James porte le numéro 6 pour la Tune Squad. Certains pensent que LeBron essaie de retirer deux numéros avec les Lakers comme Kobe Bryant.

Devin Booker est le grand gagnant du changement de numéro de maillot de LeBron

Un maillot LeBron signé et porté par le jeu est un précieux souvenir, même sans autre contexte. Mais le dernier maillot n°23 porté en match ? Maintenant, cela pourrait rapporter de l’argent sérieux.

Booker a signé un contrat de 158 millions de dollars sur cinq ans avec Phoenix, donc ce n’est pas comme s’il avait mal pour de l’argent. Mais au cas où il déciderait de vendre le maillot, cela pourrait aller pour une vraie pièce de monnaie. Une carte de recrue LeBron vient de se vendre pour 5,2 millions de dollars. Ce maillot doit avoir plus de valeur que cette carte, non ?

Booker n’avait probablement aucune idée qu’il obtiendrait le dernier maillot LeBron n ° 23 porté lors du dernier match. Nous ne saurons peut-être jamais si LeBron regrette maintenant de l’avoir remis.