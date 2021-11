Devin Booker prouve que Kendall Jenner est sa reine en hommage à son anniversaire

Kendall Jenner ressent l’amour le jour de son 26e anniversaire.

Les hommages d’anniversaire pour le modèle ont commencé à affluer lorsque l’horloge a sonné minuit le mercredi 3 novembre. Gigi hadid, Hailey bieber et d’autres amis de Kendall ont posté leurs meilleurs et plus mignons souvenirs en l’honneur de son 26e voyage autour du soleil.

Mais la publication Instagram qui a fait fondre le plus de cœurs est venue du petit ami de Kendall, joueur NBA Devin Booker. L’athlète des Phoenix Suns a partagé un aperçu de leur relation privée, sous-titrant une photo de la star de télé-réalité, « La plus belle femme ».

Devin a inclus un emoji couronne, suggérant qu’elle est sa reine.

Cet hommage est l’une des rares fois où Devin a publiquement reconnu sa relation avec Kendall. Ils ont été aperçus ensemble pour la première fois en avril 2020, mais ont surtout gardé leur romance secrète – du moins jusqu’à présent.

Selon un initié, Kendall « apprécie » que Devin respecte son désir d’intimité. La source a partagé en avril: « Devin est calme et ne souhaite pas être sous les projecteurs ou une célébrité … Elle apprécie vraiment cela chez lui et est attirée par cela. »