Devin Booker réagit au costume d’Halloween provocateur de Kendall Jenner (Photos)

La star des Phoenix Suns, Devin Booker, a fait une course folle au cours de la dernière année. À savoir, il a connu un immense succès professionnel qui a abouti à ce qu’il conduise son équipe aux finales NBA la saison dernière.

Au-delà de cela, cependant, il a également vu sa vie personnelle beaucoup changer.

Booker est impliqué dans une relation à long terme avec l’un des mannequins les plus célèbres de la planète, Kendall Jenner. Le couple est ensemble depuis un certain temps maintenant et est lentement mais sûrement devenu plus ouvert sur leur relation.

Cette dynamique était pleinement visible cette semaine, lorsque Booker a pesé sur le choix provocateur de Jenner en matière de costume d’Halloween.

Le costume parle en grande partie de lui-même :

Comme la réponse de Booker :

Jenner fait toujours Halloween en grand. Vous vous souviendrez que l’année dernière, elle est devenue Pamela Anderson dans Barb Wire :

Même lorsqu’elle ne célèbre pas quelque chose de festif comme Halloween, Jenner a peu de mal à sortir des tenues qui deviennent immédiatement virales :

Jenner a été très ouverte à propos de tous les joueurs de la NBA avec lesquels elle a rencontré. Cela dit, quelque chose de différent est clairement à l’œuvre avec elle et Booker. Ils ressemblent et se sentent comme un couple légitime.

Qu’elle pèse sur son passage à Team USA ou qu’elle soit brutalement honnête à propos de leur avenir, Jenner reste réelle quand il s’agit de son beau.

Beaucoup ont peut-être écarté cette relation au début, mais il est clair que quelque chose de spécial est à l’œuvre entre Jenner et Booker. Le mariage est-il dans les cartes ? Le temps nous le dira.

