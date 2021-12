Devin Druid de ’13 Reasons Why’ vend sa maison pour 1,4 million de dollars

Certes, c’est un rite de passage très LA, mais l’acteur Devin Druide‘s y est parvenu – sa première maison d’un million de dollars, un terrain de banlieue qu’il vient de vendre pour près de 1,5 million de dollars… TMZ a appris.

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la maison équestre fermée juste au nord de la vallée de San Fernando à Los Angeles est assez élaborée, avec 5 chambres et une maison d’hôtes – et bien qu’il ne s’agisse guère d’un manoir de luxe d’Hollywood Hills … gardez à l’esprit le « 13 La star de Reasons Why n’avait que 20 ans lorsqu’il a acheté cet endroit.

Jolie maison de départ, avec un peu plus de 4 200 pieds carrés, pour Devin, qui l’a payée 940 000 $ en 2018 … donc, il fera probablement aussi un petit profit.

LA gourou de l’immobilier, Roger Perry, a participé à la vente, représentant Devin.

Bien sûr, ce genre de chose convient parfaitement à Roger… il figurait auparavant sur « Million Dollar Listing » et a accumulé une longue liste de clientèle exclusive à LA et à Bev Hills.

Devin abandonne son oasis de jardin, qui, nous dit-on, est la quintessence de « la paix et la tranquillité avec les commodités de la vie en ville ».

Hélas, toutes les bonnes choses ont une fin – par exemple, la série à succès Netflix de DD a connu sa 4e et dernière saison l’été dernier.