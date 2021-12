Devin Haney 135 contre Joseph Diaz 134,4

(titre WBC léger)

Lieu : MGM Grand Garden Arena, Las Vegas

Développeur : Matchroom

Télévision : DAZN

3 décembre 2021 ; Las Vegas, Nevada, États-Unis ; Devin Haney monte sur la balance pour peser la carte Matchroom Boxing du 4 décembre 2021 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Crédit obligatoire : Ed Mulholland / Matchroom.

3 décembre 2021 ; Las Vegas, Nevada, États-Unis ; Joseph Diaz Jr. monte sur la balance pour peser la carte Matchroom Boxing du 4 décembre 2021 au MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Crédit obligatoire : Ed Mulholland / Matchroom.





Les heures sont comptées et elles sont prêtes à allumer le MGM Grand à Las Vegas, Nevada, bien sûr on parle du champion du monde des poids légers Devin Haney et du champion par intérim de la même division, Joseph Diaz Jr., qui mesureront la puissance de leurs poings pour prouver une fois pour toutes qui est le meilleur à 135 livres.

Devin Haney et Joseph Diaz Jr. ont eu le dernier face à face avant de mettre les gants, ce qui s’est passé lors de la cérémonie de pesée où ils portaient tous les deux un physique impressionnant. Les deux monarques ont élevé le Romain pour l’arrêter à 135 livres Devin et 134,4 livres Diaz respectivement.

De cette façon et après avoir rencontré le premier obstacle, la rencontre entre Haney et Diaz s’annonce comme l’un des meilleurs combats de l’année, car tous deux viennent avec la ferme conviction de terminer le combat avant les douze rounds, car en tant que curieux fait qu’ils arrivent tous les deux à cet engagement avec un record de 15 KO.

Et vous, êtes-vous prêt pour la guerre ?