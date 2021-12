Devin Haney a dépassé celui de Cain, mais a pu battre Joseph ‘Jojo’ Díaz

Le champion WBC des poids légers Devin Haney (27-0, 15 KO) s’est frayé un chemin vers une décision unanime en douze rounds contre l’ancien champion Joseph Diaz (32-2-1, 15 KO). Les scores étaient de 117-111, 117-111, 116-112 pour Haney. Haney déchargeait à distance au premier tour. Utilisant son grand avantage de portée, Haney a souvent atterri sur la tête et le corps de Diaz. C’était un entraînement à la cible pour Haney dans la seconde, avec des tirs précis qui atterrissaient encore et encore. Diaz commençait à se rapprocher et à donner quelques coups de poing.

Haney a continué à décharger des coups sur Diaz dans le troisième. Diaz atterrissait ici et là, mais pas assez de coups de poing atterrissaient. Dans le quatrième, Diaz prenait vie lorsqu’il a commencé à frapper de bons coups à la tête et au corps, et cela le transformait en un combat très difficile. Haney a repris le contrôle au cinquième, lorsqu’il a commencé à frapper Diaz à distance. C’était tout Haney au sixième, avec un round de boxe dominant.

Haney a devancé Diaz dans la première moitié de la septième, mais Diaz est revenu en force dans la seconde moitié avec plusieurs coups précis à la tête et au corps. Haney a de nouveau repris le contrôle dans les huit, alors qu’il a devancé Diaz au tour. Dans le neuvième, c’était un donnant-donnant avec les deux ayant leurs moments. Haney a eu l’avantage évident de lancer des tirs au 10e.

Diaz a clôturé la onzième clôture, soutenant Haney et faisant un combat donnant-donnant. Au douzième, Diaz est sorti en tirant sur la tête et le corps de Haney. C’était en tête-à-tête, mais Diaz décrochait la plupart des coups durs. Diaz frapperait un peu à la dernière minute, Haney prenant vie pour finir plus fort.