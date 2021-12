Devin Haney a gardé sa ceinture WBC légère sur les points

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le MGM Grand de Las Vegas (États-Unis) a accueilli une soirée que Matchroom USA a préparée ce matin avec le championnat du monde WBC des poids légers en tête de la proposition.

Devin haney (27-0, 15 KO) a mis sa ceinture légère WBC en jeu contre Joseph Diaz (32-2-1, 15 KO), et a mieux commencé que le challenger, agressif et sûr de lui. Díaz gagnait en confiance dès le troisième tour, commençant à se sentir à l’aise avec le développement des actions et avec un arbitre permissif face aux coups dans la zone occipitale qui ont été vus sur l’ensogado.

Le combat n’a pas été facile pour Haney, qui a continué à faire un pas en avant, contrôlant Diaz de manière générale, qui, non sans danger, a survécu au tenant du titre, manquant un peu d’agressivité et de tir pour avoir mis le champion en difficulté. . Les scores ont régné, en faveur de Haney, 117-111, 117-111, 116-112 pour le champion des poids légers encore WBC.

L’amour du Montana (17-1, 9 KO) a combattu dix rounds en super-léger contre le Mexicain Carlos Diaz (29-2, 14 KO), un combat qui a déjà commencé avec Love imposant sa loi dans le premier set et avec trois knockdowns en faveur de Love dans le second, avec une boxe agressive et précise à parts égales. Rocky l’Aztèque a survécu à cette torture pour simplement prolonger l’agonie et arrêter les actions au troisième tour après avoir reçu une autre série de coups.

Le combat féminin de la nuit a été assuré par l’Américaine Jessica McCaskill (11-2, 4 KOs), champion du monde poids welter de toutes les ceintures majeures et challenger canadien Kandi wyatt (10-4, 3 KO). Le tenant du titre s’est avéré dès le début être le patron du ring, dominant tour après tour et laissant le candidat blessé à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’arbitre arrête le combat au septième tour avec bon jugement, en raison de l’infériorité de Wyatt.

Chez les poids lourds, philippe hrgovic (14-0, 12 KO) était de loin supérieur à Emir Ahmatovic (10-1, 7 KO), comme prévu. Après plusieurs renversements, le combat s’est terminé au troisième round, le médaillé olympique étant de loin supérieur à son adversaire.

Dans les préliminaires, Munitions William (9-0, 7 KO) a gagné après une étrange décision de l’arbitre arrêtant le combat pour Argent liquide (14-3, 8 KO) chez les poids moyens et, dans la catégorie reine, Alexis Espino (9-0-1, 6 KO) à égalité dans une performance grise contre Rodolfo Gomez Jr. (14-5-2, 10 KO). De même, la promesse Marc castro (5-0, 5 KO) pourrait avec Ronaldo solis (4-2-1, 3 KO) dans un combat où, mis à part l’habileté, la différence de poids était indéfendable pour une soirée sérieuse.