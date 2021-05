Devin Haney bat Jorge Linares aux points

Pour le championnat WBC des poids légers, Devin Haney (26-0, 15 KO) a remporté une décision unanime en douze rounds contre le leader des trois divisions Jorge Linares (47-6, 29 KO). Les scores étaient de 116-112, 116-112 et 115-113. Haney a commencé à boxer et à utiliser sa vitesse à son avantage. Il frappait la tête et le corps alors que Linares tentait d’entrer. Le jab de Haney a fait la plupart des dégâts dans la seconde, car Linares n’a pas pu atterrir.

Haney donnait des coups de poing dans le troisième et frappait la tête et le corps. Le quatrième tour était serré. Linares a finalement commencé à donner quelques coups de poing, mais Haney avait toujours le contrôle total. Haney est resté dans la poche pendant le cinquième, frappant avec précision Linares et gagnait en confiance pour échanger.

Au sixième, Haney mélangeait ses coups et cherchait à décrocher des coups plus forts. Il marquait Linares et le raccompagnait. Au cours de la septième, Haney battait Linares pendant l’action. Lors de la huitième, Haney a frappé un gros gauche dont Linares a bien profité. Haney a dominé l’action et a décroché la plupart des gros coups. Linares a commencé à lancer beaucoup au début du neuvième, Haney revenant avec des coups plus dommageables. Ils ont échangé des coups dans les derniers instants.

Haney contrôlait la majeure partie de l’action dans le 10e, atterrissant sur les tirs les plus précis et utilisant sa défense pour éviter les dommages. Mais à la fin du 10e, Linares a semblé frapper Haney avec un gros crochet.

Haney tenait beaucoup au 11e, potentiellement encore blessé à partir de la fin du 10e. Haney s’est finalement regroupé et a commencé à riposter lorsque Linares appliquait beaucoup de pression. Au douzième, Haney tenait beaucoup tandis que Linares tentait de faire mal. Ce fut un tour serré pour mettre fin au concours.