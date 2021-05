Devin Haney c. Jorge Linares; jeunesse contre expérience

Par James Blears

Un grand défi attire Devin “The Dream” Haney, champion des poids légers WBC, mais pour rester dans sa voie, il doit habilement devancer et submerger l’ancien champion de trois divisions chevronné et toujours dangereux Jorge Linares, dans la Michelob Ultra Arena à Mandalay Bay à Las Vegas le samedi soir.

Il fut un temps où Jorge était surnommé El Niño de Oro, mais il a de loin dépassé la première vague de jeunesse. Déterminé à ne pas «s’installer pour cette bonne nuit», dans cet âge grisonnant de combats, l’esprit de guerre persiste toujours dans le ring. Il a trente-cinq ans et a une brillante carrière.

Jorge Linares est toujours capable de prouesses épiques pour renverser la succulente charrette de pommes. Devin est pleinement conscient des enjeux de ce qui pourrait s’avérer être son combat le plus difficile à ce jour, mais le jeune as a toutes les principales cartes de boxe entre ses mains pour éviter la défaite.

Même à vingt-deux ans, il est frais, dans la fleur de l’âge, prodigieusement talentueux, ambitieux, affamé et invaincu. Une victoire sur Jorge le catapultera dans des combats contre Ryan Garcia, ou le champion de franchise WBC Teofimo Lopez, ou peut-être le champion des poids légers WBA Gervonta «Tank» Davis. Ces combats cimenteront votre héritage sur le ring et assureront votre future sécurité financière.

Pourquoi Jorge veut-il lancer les dés une fois de plus en prenant un risque? C’est peut-être l’esprit agité qui l’a amené à quitter le Venezuela pour se lancer dans un voyage épique de découverte au Japon à l’âge de dix-sept ans, qui l’a conduit au Teiken Gymnasium, qui l’a embrassé pour devenir un champion.

Lorsque Jorge a fait ses débuts professionnels en 2002, Devin n’avait que quatre ans. Jorge a été triple champion du monde et est déterminé à approfondir à nouveau cette vaste expérience. Ou êtes-vous descendu trop souvent pour obtenir de l’eau du puits?

Devin, qui a fait ses débuts professionnels en 2015, a une fiche de 25-0, dont 15 KO par rapport au record de 47-5 de Jorge, dont 29 KO. Ils se sont affrontés à l’entraînement il y a des années quand Devin était enfant, mais c’était à l’époque et c’est maintenant. Jorge se souvient que le jeune Devin avait des mains rapides et un bon jeu de jambes.

Pour ce combat vraiment mis à jour, attendez-vous à ce que Devin s’en tienne. Le but est de le forcer à tenir bon et à se battre. Fais attention à ce que tu souhaites! Devin dit qu’il est impatient de montrer ses compétences et sa puissance de feu. Une partie de son plan de match consiste à épuiser Jorge, puis à accélérer le rythme à mesure que son pouls s’accélère. Treize ans, c’est une grande différence d’âge pour les jambes en boxe professionnelle.

Cependant, la main droite légendaire et puissante de Jorge est toujours une force avec laquelle il faut compter et de préférence évitée. Au cours des dernières années, il a laissé tomber Luke Campbell et Vasyl Lomachenko, mais n’a pas réussi à les garder sur le tapis. Lomanchenko et Pablo Cesar Cano l’ont arrêté. Revenons un peu plus en arrière, tout comme Sergio «Yeyo» Thompson.

Compte tenu des problèmes de santé, un test de covid positif a mis Jorge hors de combat pendant plus d’un an. Il insiste sur le fait qu’il est complètement rétabli, s’assurant qu’il est aussi bon que la pluie et en forme. C’est ce que disaient Miguel Berchelt et Alexander Povotkine, et leur optimisme s’est avéré très faux.

Pour le jeune homme, Devin a subi des dommages structurels importants, qui ont été corrigés par chirurgie. Il s’est disloqué l’épaule droite, mais a toujours vaincu intelligemment Alfredo Santiago. Il s’est ensuite cassé la main droite contre Yuriokis Gamboa, mais a quand même réussi à gagner en utilisant au maximum ses compétences de boxe. Une cicatrice postopératoire sur son pouce droit est toujours vive et livide.

Quant à sa carrière, Devin est à la fin du début. La question est de savoir si Jorge a dépassé le début de la fin. La fontaine de jouvence favorise Devin. Mais … vous devrez garder un «œil attentif» la plupart du temps.

Le “Golden Boy” chevronné a-t-il encore un gros combat, ou la vitalité juvénile de Devin l’apaisera-t-elle?

Pour ceux d’entre nous assez vieux pour se souvenir de la chanson Moonage Daydream de David Bowie, “The Dream” serait un bon conseil pour écouter sa réplique d’ouverture.