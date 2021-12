Devin Haney défend ce soir son poids léger mondial WBC contre Joseph Diaz

Dario Pérez

Le MGM Grand de Las Vegas (États-Unis) accueillera une soirée que Matchroom USA organise ce samedi, dont le plat principal sera le championnat du monde des poids légers, version WBC.

Devin haney (26-0, 15 KO) exposera sa ceinture, après des coïncidences comme l’annulation du combat prévu pour le candidat en raison de la blessure de Ryan García, contre Joseph Diaz (32-1-1, 15 KO). Ce sera la troisième défense pour Haney, un jeune boxeur, encore énigmatique pour beaucoup dans le sens où, bien qu’invaincu en près de 30 combats, ils ne lui ont pas vu assez de vertus pour le reconnaître parmi les grands d’une division passionnante comme les poids légers. .

Díaz est un adversaire avec moins de capacités de boxe, mais très coriace, comme en témoignent ses états de service : récent triomphe contre « Abejón » Fortuna, match nul contre Rakhimov ou victoire contre Tevin Farmer, qui fait de lui le champion du monde des super-plumes ; Il n’est en aucun cas déshonoré par la défaite face à Gary Russell dans ce qui était, ne serait-ce qu’une plume, sa première tentative de Coupe du monde.

La victoire de Haney est rémunéré à 1,16 € par euro misé, tandis que celui de Diaz à 5,00 €, mais il existe également des options pour parier sur plusieurs résultats du combat, en cliquant sur le titre du combat.

Le gala se complète très bien. La touche féminine est donnée par l’américain Jessica McCaskill (10-2, 3 KO), qui met en jeu tous les titres mondiaux, en sa possession, face à la challenger canadienne Kandi wyatt (10-3, 3 KO). En outre, L’amour du Montana (16-1, 8 KO) fait ses débuts en tant que combattant d’Eddie Hearn avec un duel super léger de 10 rounds contre le Mexicain Carlos Diaz (29-1, 14 KO) et Filip Hrgovic, également avec dix sets mais pas de limite sur l’échelle, philippe hrgovic (13-0, 11 KO) continue de chercher des opportunités au sommet avec la pierre d’achoppement de Emir Ahmatovic (10-0, 7 KO), avec l’incitation de voir un Croate contre un Allemand d’origine serbe.

Dans la section des promesses (les tracts, pour les médicaments), on verra le gaucher Munitions William (8-0, 6 KO) contre Argent liquide (14-2, 8 KO) chez les poids moyens et, dans la catégorie supérieure, à Alexis Espino (9-0, 6 KO) contre Rodolfo Gomez Jr (14-5-1, 10 KO), dans deux épreuves de huit rounds. Et à six on peut suivre Marc castro (4-0, 4 KO), nom très intéressant pour l’avenir dans le super poids plume, avec Ronaldo solis (4-2-1, 3 KO).

L’essentiel du gala peut être suivi à partir de 2h du matin de ce samedi à dimanche via DAZN.