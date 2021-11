Devin Haney défendra son titre mondial WBC contre JoJo Diaz le 4 décembre

Samedi prochain, le 4 décembre, au MGM Grand de Las Vegas (États-Unis), Devin Haney (26-0, 15 KO) risquera sa couronne mondiale contre Joseph Diaz (32-1-1, 15 KO).

JoJo est le champion par intérim après sa victoire contre « Abejón » Fortuna il y a quelques mois, bien qu’il ait prévu de rater l’opportunité de la Coupe du monde en affrontant Ryan Garcia, un combat plus facile à matérialiser car ils sont tous les deux de Golden Boy Promotions.

Cependant, sa blessure a été, d’une part, une nouvelle positive pour le revers de la médaille (et pour une grande partie des fans, ne soyons pas hypocrites), puisque Devin Haney n’a trouvé aucun rival pour exposer son championnat du monde n’a pas expliqué pourquoi l’aspirant officiel a renoncé à son droit.

La soirée sera promue par Matchroom Boxing ; Bien que Haney soit un agent libre promotionnel, il travaille combat par combat avec la société d’Eddie Hearn. Leurs bonnes relations avec la compagnie d’Óscar de la Hoya ont favorisé une bonne entente, et on s’attend à connaître la suite des combats dans les prochains jours ; Maurice Hooker et Montana Love sont deux des noms qui circulent dans ces combats préliminaires.