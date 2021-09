Devin Haney et Ryan Garcia se livrent à une querelle passionnée au sujet du test de dépistage positif d’Oscar Valdez alors que l’entraîneur de Gervonta Davis et Canelo Alvarez, Eddy Reynoso, se pèse

in

Le test de dépistage positif d’Oscar Valdez a déclenché une dispute entre les meilleurs talents de la division des poids légers aux premières heures de jeudi matin.

Il a été révélé plus tôt cette semaine que le champion WBC des super-plumes avait été testé positif à la phentermine – un stimulant nerveux central.

Mikey Williams/Meilleur rang

Valdez a été testé positif à la phentermine

Son équipe a insisté sur le fait que le Mexicain n’avait pas sciemment ingéré la substance avant sa défense contre Robson Conceicao le 10 septembre et prétendait croire qu’elle provenait d'”une tisane”.

Une audience a eu lieu mercredi sur la question et une décision devrait suivre dans les prochains jours.

Valdez a remporté sa meilleure victoire en carrière en février en éliminant le champion de longue date Miguel Berchelt pour devenir un roi des deux poids.

Désormais, son avenir est remis en question.

L’écurie de Reynoso est l’une des meilleures en boxe

Et certains boxeurs du sport soulèvent également des questions sur son camp.

Valdez fait partie de la « Canelo Team » d’Eddy Reynoso – largement considérée comme l’une des plus grandes écuries de boxe aujourd’hui.

On pense que Reynoso est le favori pour l’entraîneur de l’année en 2021, ayant non seulement guidé Valdez vers une victoire époustouflante, mais aussi formé Ryan Garcia, Andy Ruiz Jr et le roi de la boxe Canelo lui-même.

En 2018, Canelo a reçu une interdiction de six mois après avoir été testé positif au clenbutérol et a dû reporter son match revanche avec Gennady Golovkin en conséquence.

Ed Mulholland/Salle de match

Reynoso est l’homme derrière le succès de Canelo

Il a toujours insisté sur le fait que ce résultat de test était dû à de la viande contaminée au Mexique.

En 2019, le champion WBC des poids mouches Julio Cesar Martinez, également membre du gymnase de Reynoso, a également été testé positif au clenbutérol.

Cependant, l’AMA (Association mondiale antidopage) a reconnu le problème au Mexique et a donc relevé le seuil autorisé, ce qui signifie que Martinez n’a pas été puni.

La WBC a ensuite publié une déclaration insistant sur le fait qu’il s’agissait d’une «confirmation de l’innocence» de Canelo.

Les rivaux légers Devin Haney et Ryan Garcia ont échangé des mots sur la situation

Quoi qu’il en soit, dans certains quartiers, le mal était déjà fait en termes de réputation du gymnase de Reynoso.

Maintenant, deux ans plus tard, la situation avec Valdez a ravivé de telles discussions.

Gervonta Davis, qui a récemment quitté sa ceinture dans la division de Valdez pour continuer à se battre à des poids plus élevés a déclaré: «Lol. Nous utilisons donc des stimulants pour améliorer nos performances maintenant. Pari.”

Et le champion WBC des poids légers Devin Haney a ajouté: “Eddy Reynoso tout le camp sur cette merde.”

Le Twitter a craché en entier

Cela a suscité une réponse de Reynoso lui-même, mais aussi du rival léger de Haney, Ryan Garcia, qui fait partie du gymnase.

Garcia a riposté : « Ferme ta gueule, m’accusant de tricherie. Je comprends, vous ne pouvez pas frapper même avec des gants de 8 onces, mais ne m’accusez pas d’une accusation aussi grave.

Haney a répondu: “Je ne peux pas frapper, mais vous n’êtes pas pressé de me combattre.”

Ce à quoi Garcia a répondu: “Ils me disaient que vous ne pouvez pas vendre et les gens voulaient récupérer leur argent après s’être endormis.”

Haney a conclu: “Si c’est votre histoire”, et a ajouté un emoji de canard pour faire bonne mesure.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.