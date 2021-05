Devin Haney, le champion des poids légers WBC

L’Américain Devin Haney défendra sa couronne des poids légers au World Boxing Council contre l’ancien champion vénézuélien Jorge Linares ce samedi au Michelob ULTRA Arena de Las Vegas, Nevada.

Le joueur de 22 ans possède un dossier invaincu de 25-0-0 avec 15 KO et est l’un des combattants les plus forts aujourd’hui.

Devin a déménagé d’un jeune âge à Las Vegas avec sa famille. La première fois qu’il est entré dans une salle de sport, c’était à l’âge de sept ans. Son père l’a emmené après une bagarre à l’école et lui a dit qu’il y trouverait plus de garçons qui voulaient se frapper. Il n’imaginait toujours pas qu’il formait un futur champion du monde.

Haney a commencé loin de tout brillant, puisque ses entraîneurs ont décidé qu’il devait devenir un boxeur combattant au Mexique, une fois que l’État de Californie lui a refusé la licence à 17 ans. Il a joué dans ses premiers combats dans le nord et vous pouvez trouver certains de ses premiers combats sur YouTube.

Son influence mexicaine est telle que son père a commenté: «Nous avons quitté Tijuana pour la boxe, nous connaissons l’esprit et l’énergie que cela signifie. Nous avons grandi dans la région de la baie (San Francisco) et nous avons des amis hispaniques avec lesquels nous avons grandi en tant que voisins. Ils défendent ce qu’ils représentent. J’ai donc un profond respect pour la communauté hispanique et pour les Mexicains. “

Haney a également une histoire avec Floyd Mayweather. Le jeune homme s’entraînait et a également eu l’occasion d’avoir reçu de précieux conseils de la part du légendaire champion.