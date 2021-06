Devin Haney ne convainc toujours pas et Linares tarde à attaquer

Reste le champion WBC

Dans un combat dans lequel les deux rivaux se sont accrochés à leurs stratégies, le champion WBC des poids légers Devin Haney a clairement gagné, sans toutefois convaincre l’ancien champion vénézuélien Jorge Linares. Le combat a servi de point de comparaison pour jauger la qualité des meilleurs poids légers du moment tels que : le Hondurien Teófimo López, le Californien Ryan García, l’Américaine Gervonta Deivis, l’Ukrainien Vasyl Lomachenko et les deux qui sont entrés sur le ring ce samedi. à Las Vegas pour une autre des couronnes. Haney a profité de sa hauteur et de sa portée pour exécuter une stratégie avec laquelle il a démontré une technique raffinée et de bons mouvements de jambes, bien qu’il ne se soit pas distingué par son coup de poing et sa finition.

Dès le début, le champion a utilisé avec insistance son jab gauche pour briser la garde vénézuélienne tout en tirant des combinaisons rapides qui ont atteint le visage de Linares tout en le maintenant à distance. “El Niño de Oro” bien qu’il ait l’air calme, a été vaincu par les attaques foudroyantes du champion et ses bonnes performances techniques. Les premiers tours passèrent à ce rythme et avec le même scénario : Haney, rapide et incisif et Linares attendant le moment pour faire des dégâts avec ses poings. Le champion pariait sur sa technique tandis que le challenger semblait tendre une embuscade à ses jetons.

Au milieu du combat, il nous a semblé que Linares était très passif et laissait le champion s’éclipser sur les tableaux de bord des juges ; il s’attendait à ce que Haney montre de la fatigue et ralentisse, il a dû se précipiter et attaquer la ligne médiane afin d’accélérer l’épuisement de son rival, mais il pariait toujours sur le rôdage et il se faisait tard. De l’avis des analystes qui suivaient le combat à l’hôtel Michelob Ultra Arena de Mandalay Bay à Las Vegas, ce neuvième round aurait pu être le premier round que Linares avait sur les tableaux de bord ; puis vinrent les trois derniers rounds au cours desquels le Vénézuélien était plus disposé, pressé par son coin, à rechercher un résultat violent dans le combat. Malgré le fait que dans le 10e. épisode Haney a de nouveau dépassé Linares, il a réussi à décrocher un puissant crochet du gauche qui a visiblement déplacé le champion et l’a envoyé tituber dans son coin après que la cloche ait sonné.

Dans les deux derniers tours, Linares s’est efforcé de réaliser un tir qui toucherait Haney sur la toile afin de prendre le combat d’en bas, profitant du fait que le champion n’allait pas bien. Maintenant, le combat était Linares à l’attaque et Haney se déplaçant et s’attachant au corps du Vénézuélien, parfois en désespoir de cause. Le monarque n’avait pas l’air bien dans les trois dernières minutes lorsqu’il s’est noyé et impatient d’entendre la cloche finale. La conclusion du combat laisse l’impression que si Haney a clairement gagné, beaucoup de travail serait à faire s’il affrontait Teofimo, Gervonta, Ryan ou Lomachenko. Il a une bonne technique mais manque de punch et de finition, des détails qui semblent être des limitations importantes dans le Lightweight.

Linares ne semble pas encore être sorti en boxe; il peut encore faire la guerre entre les gentils. Le fait que Teofimo et Gervonta envisagent une mise à niveau et que Ryan Garcia ait opté pour une mise à pied semble lui ouvrir une chance de disputer à nouveau une couronne mondiale. A court ou moyen terme on saura ce qui va se passer dans cet environnement chaud de 135 kilos. (Photos avec l’aimable autorisation de : Matchroom)