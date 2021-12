Devin Ratray de Home Alone arrêté pour agression domestique

METTRE À JOUR: Devin ratray a été arrêté le mercredi 22 décembre, a déclaré un responsable de la prison de Midwest City à E! Des nouvelles.

Le responsable a déclaré que l’acteur de Home Alone avait été condamné le mercredi 22 décembre pour coups et blessures par strangulation, ce qui est un crime, ainsi que pour coups et blessures au foyer. Il a posé pour une photo d’identité et a été libéré en moins de 15 minutes.

Ratray a fait sa caution de 25 000 $, selon les dossiers du tribunal de district du comté d’Oklahoma.

ET! News a contacté son représentant pour commentaires et n’a pas eu de réponse. Il n’a pas encore d’avocat inscrit pour cette affaire.

_____

La police de l’Oklahoma a cité Devin ratray, qui a joué Buzz McCallister dans les films Home Alone, pour coups et blessures pour avoir prétendument frappé et tenté d’étrangler sa petite amie dans une chambre d’hôtel lors d’une dispute.

Selon un rapport de police obtenu par E! News, aux premières heures du 9 décembre, la police est arrivée au Hyatt Place Oklahoma City en réponse à l’incident présumé. Les dossiers du tribunal municipal montrent que Ratray a reçu une citation pour coups et blessures à 3 heures du matin ce matin-là et qu’une caution de 750 $ a été établie et une amende de 148 $ a été émise. Aucune arrestation n’a été effectuée.