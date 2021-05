Devin Townsend annonce la “ série de dévolution n ° 2 de la quarantaine galactique ”

Chanteur, auteur-compositeur et producteur canadien Devin Townsend a utilisé le temps d’arrêt du COVID-19 pour travailler sur du nouveau matériel pour les albums à venir, et pour un manque actuel de possibilités de tournées et de rencontres avec des fans sur la route, il a décidé de faire une série d’albums en direct, d’albums de quarantaine et de projets généralement intéressants qui divertir les gens pendant qu’il est occupé sur ses prochaines sorties plus importantes. La série s’appelle le “Série Devolution”.

Devin commentaires: “Nous vous apportons donc le ‘Série Devolution’: un groupe de bizarreries et de matériel intéressant que j’aimerais que les gens entendent, mais que je ne veux pas nécessairement présenter comme une «sortie majeure».

«La série comprendra toutes les chansons et concerts de quarantaine, ainsi que divers spectacles en direct des dernières années.

“Je suis actuellement en train d’écrire mes nouveaux projets et je suis très heureux de le faire. Merci d’avoir facilité ma capacité à le faire, et j’espère que vous apprécierez le ‘Série Devolution’. “

La deuxième version sous le “Série Devolution” moniker sera le «Devolution Series # 2 – Galactic Quarantine» album, prévu pour le 25 juin. Il a été enregistré en 2020 dans divers endroits du monde en tant que spectacle de remplacement pour les personnes touchées par le COVID “Empath Vol. 2 Tournée européenne” et annulé les festivals d’été. Il a été diffusé à l’origine le 5 septembre 2020 sur StageIt.com.

Pour une première impression de ce à quoi vous attendre, regardez la vidéo de “Conséquences” au dessous de.

«Devolution Series # 2 – Galactic Quarantine» sera disponible en CD + Blu-ray digipak limité, 180 grammes gatefold 2LP (y compris l’album sur CD) et en album numérique.

«Devolution Series # 2 – Galactic Quarantine» liste des pistes:

01. Velours Kevorkian (Virtuellement en direct 2020) – 2:28



02. Tous saluent la nouvelle chair (Virtuellement en direct 2020) – 5:32



03. Par votre ordre (Virtuellement en direct 2020) – 8:18



04. Presque encore (Virtuellement en direct 2020) – 3:42



05. Juular (Virtuellement en direct 2020) – 3:50



06. Marche des oursons (Virtuellement en direct 2020) – 5:25



07. Supercrush! (Virtuellement en direct 2020) – 5:15



08. Hyperdrive (Virtuellement en direct 2020) – 3:42



09. Tempête (Virtuellement en direct 2020) – 5:21



dix. Tête morte (Virtuellement en direct 2020) – 7:55



11. Conséquences (Virtuellement en direct 2020) – 6:51



12. L’amour? (Virtuellement en direct 2020) – 5:21



13. Les esprits entreront en collision (Virtuellement en direct 2020) – 4:35



14. Royaume (Virtuellement en direct 2020) – 5:05



15. Détox (Virtuellement en direct 2020) – 6:20



