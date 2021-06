Devin Townsend annonce l’album ‘Lightwork’ et sa tournée européenne

chanteur, auteur-compositeur et producteur canadien Devin Townsend a annoncé sa première nouvelle tournée en soutien au prochain album “Travaux légers”, dont la sortie est prévue au printemps 2022. Devin a commencé à enregistrer avec le producteur GGGarth Richardson à son Les Studios de la Ferme à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Les billets pour le “Tour des Lumières 2022” sera mis en vente le lundi 14 juin à 11h CET et peut être commandé sur www.hevydevy.com/tourdates.

Les dates suivantes sont actuellement programmées, et d’autres spectacles seront annoncés en temps voulu :

13 avril – (IE) Dublin, Olympie



19 avr. – (FR) Lille, Le Splendid



20 avril – (BE) Bruxelles, AB



21 avril – (DE) Francfort, Batschkapp



22 avril – (DE) Cologne, Carlswerk Victoria



23 avril – (FR) Paris, L’Olympia



25 avril – (DE) Stuttgart, LKA Longhorn



26 avr. – (FR) Clermont Ferrand, La Coopérative De Mai



27 avr. – (FR) Toulouse, Le Bikini



29 avril – (PT) Lisbonne, Cineteatro



30 avr. – (ES) Madrid, La Riviera



01 mai – (ES) Barcelone, Razzmatazz 1



03 mai – (FR) Marseille, Le Moulin



04 mai – (IT) Milan, Live Club



06 mai – (AT) Dornbirn, Conrad Sohm



07 mai – (DE) Munich, Backstage Werk



08 mai – (CH) Zurich, X-Tra



10 mai – (DE) Leipzig, Werk 2



12 mai – (DK) Copenhague, Amager Bio



13 mai – (SE) Göteborg, Pustervik



14 mai – (NON) Oslo, Scène Sentrum



16 mai – (SE) Stockholm, Cirkus

Devin travail récemment terminé sur un nouvel album, “Le puzzle”, attendu plus tard en 2021. Le LP sera accompagné d’un film d’une heure qu’il essaie actuellement de monter Amazon Prime, Netflix et d’autres plateformes de streaming.

Contrairement à la plupart des Devinla récente production musicale de , qui a été mise à disposition via Sonyl’empreinte du premier label de musique progressive de Musique InsideOut, “Le puzzle” sera libéré par Devinsa propre étiquette.

Devinla dernière version de était “Ordre de grandeur – Empath Live Volume 1”, qui est sorti en octobre. L’ensemble a été décrit dans un communiqué de presse comme « un document de [Devin‘s] tournée européenne hiver 2019 qui a vu [Townsend] en prenant peut-être son émission en direct la plus ambitieuse à ce jour.”

