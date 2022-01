Devin Townsend se souvient d’avoir « crié dans un mur de poulet » alors qu’il travaillait au restaurant

Dans une récente interview avec le « Briser les absolus avec Peter Orullian » podcast, chanteur, auteur-compositeur et producteur canadien Devin Townsend On lui a demandé s’il avait déjà eu une formation formelle pour l’aider à basculer sans effort entre les techniques de chant choral orthodoxes et les cris gutturaux. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je n’ai jamais voulu être chanteur – jamais. Quand j’étais plus jeune, je voulais juste jouer de la guitare. Et puis quand nous avons cherché des chanteurs, quand nous avons embauché des chanteurs quand nous étions enfants – quand nous étions adolescents – ils n’étaient que les le pire d’entre nous ; presque sans faute, c’étaient juste des gens terribles. Et je me souviens avoir pensé : « D’accord, eh bien, je chanterai juste jusqu’à ce que je puisse trouver quelqu’un. » Et j’ai eu beaucoup d’emplois quand j’étais adolescent aussi – j’ai travaillé dans des dizaines de restaurants ou de fabrication d’acier inoxydable ou de surboards ou de boulangeries industrielles – juste des emplois sans fin dans lesquels j’avais des tâches subalternes à accomplir, mais généralement tout seul. En général, je chantais. Et même si j’avais une certaine facilité en ce qui concerne la tonalité — je n’ai pas la tonalité parfaite ; j’ai peut-être une certaine tonalité relative, mais je pouvais chanter juste, est-ce le Donc, à partir de là, j’ai pu chanter les disques que j’écoutais pendant que j’occupais ces emplois. Celui qui a été le plus, je suppose, mémorable pour moi, c’est que j’ai travaillé comme cuisinier préparatoire à ce restaurant. Alors vous découpez le poulet, puis vous découpez le calmar, ou quoi que ce soit, et puis vous devez aller au congélateur-chambre pour l’organiser. Vous mettez les dates dessus, et vous’ Je suis là-dedans pendant 30 à 40 minutes à la fois. Mais c’est cette pièce scellée et insonorisée. Et je pense que j’avais tellement peur de chanter en me basant juste sur ne voulant pas ressembler à certains de ces personnages que j’avais rencontrés quand j’étais enfant, j’ai pensé: « Eh bien, cela pourrait être l’occasion de le pratiquer. » Alors j’allais juste dans une chambre froide et je criais dans un mur de poulet. Et puis finalement, quand j’ai commencé à faire des démos, j’ai chanté dessus. Et ce n’était pas plus un objectif pour moi qu’un simple problème pratique -exercice de résolution. »

Devin poursuivit : « Ensuite, j’ai signé pour Relativité, puis Steve Vai entendu cela, après que j’aie été signé, et j’ai contacté le type A&R et lui a dit : « Je voudrais qu’il chante. » Et je me dis ‘Oh, merde. Je veux juste jouer de la basse ou de la guitare ou quelque chose comme ça. Et je crédite certainement Steve pour m’avoir aidé à bien des égards lorsqu’il s’agit d’apprendre ce que je veux faire, et aussi ce que je ne veux pas faire, dans une certaine mesure. Mais il a été très proactif en m’apprenant certaines choses sur le chant. Ensuite, j’ai eu des expériences où j’ai travaillé avec quelqu’un qui avait été dans un groupe très célèbre, et il a dit : ‘Eh bien, si tu veux chanter, tu vas vouloir maintenir ta voix. Et pour cela, voici quelques exercices.’ Et puis nous voici 30 ans plus tard, et je suis chanteur, je suppose. »

Le mois dernier, Devin a sorti un nouvel album, « Le puzzle ». Le LP est accompagné d’un documentaire en cinq parties. Dans le premier volet de la série, baptisé « Faire le puzzle », il détaille son processus créatif et comment la pandémie de COVID-19 l’a affecté.

Contrairement à la plupart des Devinla récente production musicale de , qui a été mise à disposition via Sonyle leader du label de musique progressive Musique InsideOut, « Le puzzle » a été libéré par Devinsa propre étiquette.

Devinla prochaine version de sera la « Travaux légers » album, attendu au printemps le printemps. L’effort a été enregistré avec le producteur GGGarth Richardson à son Les Studios de la Ferme à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Il y a trois ans, Townsend a dit qu’il « ne peut toujours pas écouter » « Sexe & Religion », l’album de 1993 qu’il a réalisé avec Vai. Sorti sous le nom du groupe VAI, le disque a vu le légendaire guitariste unir ses forces à un groupe de « musiciens monstres » – dont le batteur Terry Bozzio et bassiste TM Stevens — créer un effort radicalement différent des années 90 « La passion et la guerre ». Le groupe s’est séparé après la fin de l’album, et Vai par la suite n’a tourné qu’avec Townsend et plusieurs batteurs et bassistes de session.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).