Devin Williams se casse la main tout en célébrant le titre central des brasseurs de la NL

Ce n’est pas ainsi que Devin Williams voulait terminer sa saison. Mercredi, le lanceur des Brewers de Milwaukee a annoncé qu’il s’était cassé la main en célébrant l’équipe qui a remporté le titre NL Central, ce qui leur vaut une place en séries éliminatoires. Il a déclaré aux journalistes qu’il avait frappé un mur après avoir célébré avec l’équipe dimanche. Les Brewers ont placé Williams sur la liste des blessés des 10 jours, ce qui signifie probablement que sa saison est terminée.

“Je suis assez en colère contre moi-même. Il n’y a personne à blâmer à part moi”, a déclaré Williams, selon MLB.com. “J’ai l’impression d’avoir laissé tomber mon équipe, notre équipe d’entraîneurs, nos fans, tout le monde. Je sais à quel point le rôle que je joue dans cette équipe est important et beaucoup de gens comptent sur moi.” Williams a déclaré mardi à ses coéquipiers qu’il avait beaucoup bu et qu’il s’était énervé à propos de quelque chose sur le chemin du retour, c’est à ce moment-là qu’il a frappé un mur avec sa main de lanceur.

Williams a été l’un des meilleurs lanceurs de relève des Brewers, enregistrant une MPM de 2,50 et 87 retraits au bâton en 54 manches cette saison. Ce sera la deuxième année consécutive que Williams sera sur l’IL pour les séries éliminatoires car il a subi un droit en cas de blessure au cours de la dernière semaine de la saison 2020. Il n’a pas participé aux séries éliminatoires l’an dernier alors que les Brewers ont perdu les Dodgers de Los Angeles dans la série NL Wild Card.

Mais même sans Williams, les Brewers ressemblent à une équipe qui peut faire une course aux World Series. Au premier tour des séries éliminatoires, Milwaukee affrontera les Braves d’Atlanta ou les Phillies de Philadelphie dans la NLDS à partir du 8 octobre.

« Je pense que la question est un peu différente parce que nous avons une formation de 28 joueurs », a déclaré l’entraîneur des Brewers Craig Counsell lorsqu’on lui a demandé combien ses partants joueraient au cours de la dernière semaine de la saison régulière. « Cela rend les choses un peu différentes de ce que vous en pensiez en septembre précédent [when teams could carry up to 40 active players]”, a déclaré Counsell. “Donc nos gars vont jouer. Les joueurs de position vont jouer. Nous allons donner des jours de congé aux gars, mais ils vont jouer. Avec le tangage, nous espérons avoir une certaine flexibilité, étant entendu que nous n’avons pas à pousser les gars. Mais je pense qu’il est important qu’ils continuent à pitcher. Je ne pense pas que grand-chose va changer.”