Devinez ce qui aide les enfants à vaincre le blues du verrouillage

Dans le but de s’en tenir à une routine, de plus en plus de parents s’ouvrent à l’idée d’inscrire leurs enfants, que ce soit leurs plus petits ou leurs adolescents, à des cours d’activités en ligne amusants.

Les verrouillages, les restrictions sociales, les fermetures d’écoles, les contraintes de déplacement et le transfert de stress des parents ont accru l’anxiété chez les enfants. Pour aider à améliorer la situation, les experts en santé mentale ont demandé aux parents d’établir une routine pour les enfants, de passer du temps de qualité avec eux, de communiquer de manière responsable et de détourner leur esprit du stress de la pandémie. Le Dr Zirak Marker, pédopsychiatre et psychothérapeute, déclare: «Beaucoup d’enfants souffrent d’un trouble de stress aigu (TSA) pendant le confinement. Et parce qu’ils ont du mal à traiter leurs émotions, nous, les adultes, devons les aider en répondant aux questions sur la pandémie d’une manière adaptée à leur âge. Mais surtout, nous devons nous assurer que nos enfants sont réellement occupés ».

Cependant, garder les enfants occupés de manière significative n’est pas une tâche facile. Ils s’ennuient très vite de la même activité et sont constamment à la recherche de nouveaux défis. Et dans le passé, alors que vous, en tant que parent, vous gériez cela en les inscrivant à des activités parascolaires et à des cours de loisirs, il n’y a aucune raison pour que vous vous arrêtiez maintenant simplement parce qu’il y a un verrouillage. «Mais ils ne peuvent aller nulle part», direz-vous. Eh bien, la vérité est: ils n’ont pas à le faire.

Vous pouvez les inscrire à des cours en ligne spécialement conçus pour leur âge et leurs affinités. Des cours de cuisine, de danse et de contes en ligne aux cours d’art dramatique, de fabrication de savon et d’art en ligne, il existe une foule d’activités qui encouragent les enfants à être créatifs et à aller au-delà du programme scolaire pour apprendre quelque chose de nouveau de manière agréable.

Dans le but de s’en tenir à une routine, de plus en plus de parents s’ouvrent à l’idée d’inscrire leurs enfants, que ce soit leurs plus petits ou leurs adolescents, à des cours d’activités amusants en ligne. En fait, les experts ont observé que les enfants qui ont participé à des activités en ligne font preuve d’une motivation accrue pendant les verrouillages.

Alors, les cours d’activités en ligne pour les enfants pourraient-ils être un catalyseur pour créer un nouveau moyen plus efficace d’élargir l’esprit et d’en apprendre davantage? Avec les verrouillages qui ne disparaîtront pas de si tôt, oui, certainement.Eureka est une plate-forme proposant des cours en ligne pour les enfants de 3 à 12 ans, proposée par The Indian Express. C’est un tout nouveau monde de cours en ligne amusants. Alors que les cours en ligne d’Eureka occupent agréablement vos enfants, ils s’efforcent également d’enrichir leur esprit et d’aiguiser leurs compétences avec une pléthore d’activités d’apprentissage comme la cuisine, la Zumba, l’art et l’artisanat, la jonglerie, la musique, le théâtre, la narration, la fabrication de savon, le fitness, danse, magie et plus encore!

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.