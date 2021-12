Devinez en qui ce chat cool s’est transformé !

Avant que cette amoureuse des animaux ne soit un personnage incontournable de certaines des émissions de télévision les plus appréciées, elle n’était qu’un autre félin de chat cool pour la caméra à New York, New York.

Cette enfant mignonne câlinée a obtenu son rôle principal dans une distribution d’ensemble à l’âge de 10 ans … et elle est restée un personnage important – et un membre clé de la famille dysfonctionnelle – dans la série de comédie dramatique pendant 10 ans .

Maintenant, elle est passée au rôle d’une autre famille célèbre redémarrée à partir d’une sitcom classique de 1988.

Pouvez-vous deviner qui elle est?