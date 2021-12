Devinez en qui cette chérie des neiges s’est transformée !

Avant que cette chérie des neiges ne vole les scènes d’un feuilleton, elle n’était qu’une autre beauté emmitouflée embrassant la tempête de froid lors de vacances dans sa ville natale de Calabasas, en Californie.

Cette queue de cochon a fait ses débuts dans la comédie lorsqu’elle a figuré dans la comédie de situation très populaire, « How I Met Your Mother », aux côtés de la distribution hilarante de l’ensemble comprenant Neil Patrick Harris et Cobie Smulders.

Plus tard, elle est devenue célèbre avec ses performances dramatiques dans l’un des feuilletons les plus anciens … et a même remporté un Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour le rôle.

Pouvez-vous deviner qui elle est?