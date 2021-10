Devinez en qui cette citrouille Pipsqueak s’est transformée !

Avant que cette fille à la courge ne lance des sorts dans une émission télévisée populaire, elle n’était qu’un autre couin de pépin de citrouille se préparant pour Halloween à Genève, en Suisse.

Cette femme festive est surtout connue pour son rôle de soutien en tant que meilleure amie à l’écran du rôle principal – jouée par l’actrice Nina Dobrev — dans une série sombre et surnaturelle basée sur un livre à succès rempli de vampires, de loups-garous, de sorcières et de fantômes !

Maintenant, vous pouvez l’entendre réinventer le personnage classique d’April O’Neil dans « Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles », une série télévisée et un film d’animation Nickelodeon !

Pouvez-vous deviner qui elle est?