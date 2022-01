Devinez en qui cette petite mignonne s’est transformée !

Avant que cette enfant mignonne ne prenne d’assaut le monde du mannequinat, elle n’était qu’une autre fille souriante et adorable posant pour sa photo d’école devant un Bob Ross-peinture murale esque à Brooklyn, New York.

Cette fille souriante est une star aux multiples facettes qui montre ses nombreux talents au monde depuis près d’une décennie. Vous la reconnaîtrez peut-être grâce à ses magnifiques moments de mannequin dans des magazines comme Essence et Vogue.

Cependant, sa vraie passion est la musique… elle crée des rythmes hip-hop, produit des chansons et collabore avec certains des artistes les plus populaires d’aujourd’hui, tels que écolier Q et Miguel.

Pouvez-vous deviner qui elle est?