Devinez lequel un biographe de Steve Jobs dit être une «  force pour le bien  » – BGR

Le vendredi, Bloomberg Businessweek écrivain Ashlee Vance a ouvert Twitter et a commencé à écrire un article sur ses frustrations avec Facebook. Plus précisément, comment il pensait auparavant que les gens ont tendance à sur-attribuer trop de pouvoir au réseau social, en ce qui concerne sa capacité à nous influencer tous à changer notre façon de penser ou à nous comporter lorsque nous faisons défiler les publicités et les tripes qui remplissez nos fils d’actualités Facebook personnalisés. Maintenant, cependant, Vance a déploré à ses abonnés Twitter que «mon père de 87 ans et ma mère de 73 ans refusent le vaccin (coronavirus) à 100% sur la base de ce qu’ils ont vu sur Facebook, et, euh, j’en ai quelques-uns. préoccupations. » C’est «assez sauvage», a-t-il poursuivi, décrivant ses parents comme extrêmement pro-science. Pourtant, ils ont réussi à être en quelque sorte «enfermés dans quelques médecins bizarres sur Facebook et sont comme des personnes différentes maintenant.

Pour être juste, cela ne veut pas dire que la désinformation sur les coronavirus n’est pas incroyablement abondante sur Twitter. Mais Facebook, bien sûr, est d’un ordre de grandeur plus grand que son rival sur les réseaux sociaux – et, de plus, il est difficile de ne pas être consterné par ce côté sombre de Facebook, en ce qui concerne également le conflit en cours dans lequel la société est engagée avec Apple. Cela a évolué vers une rivalité amère entre les deux sociétés, nous devrions ajouter, et a également vu une nouvelle voix d’expert peser sur le sujet vendredi: le biographe de Steve Jobs, Walter Isaacson.

Top Deal du jour Amazon propose enfin des masques KN95 à 6 couches fabriqués aux États-Unis! Prix:39,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission

En guise de rappel rapide, Apple a annoncé l’été dernier qu’iOS 14 serait doté de meilleures protections de la vie privée qui repoussent la capacité de tant d’applications et de services à suivre les utilisateurs sur Internet. La manière dont Apple a décidé de s’attaquer à ce problème est l’utilisation de soi-disant «étiquettes de confidentialité» pour les applications, qui informeront désormais les utilisateurs, en détail, de toutes les données collectées par des applications telles que Facebook, YouTube, Gmail et autres. Apple obligera également les développeurs à demander une autorisation explicite pour suivre les utilisateurs, et c’est pourquoi Facebook a lancé l’offensive fin décembre – en supprimant des publicités éclatantes dans la presse écrite affirmant qu’Apple nuirait aux petites entreprises et à l’ensemble du Web avec ses nouvelles fonctionnalités de confidentialité. .

Dans une interview avec Yahoo finance Le rédacteur en chef Andy Serwer, Isaacson a été interrogé sur ce qui est essentiellement devenu une guerre froide entre Apple et Facebook, et l’auteur a passé un certain temps à peser le pour et le contre du réseau social par rapport au fabricant d’iPhone. «Je pense que nous devons toujours nous demander si la technologie est une force du bien», a-t-il déclaré. «Je pense qu’Apple est en fait, en général, parce qu’il protège à la fois notre vie privée et qu’il ne fonde pas tout son modèle commercial sur le modèle publicitaire, ce qui signifie récolter … toutes vos informations et micro-cibler des choses sur vous.

Il frappe sur un bon point, car l’un des aspects les plus importants de la lutte Apple contre Facebook est qu’il est en fait plus important que des choses comme les autorisations de données et le suivi des utilisateurs. Facebook a passé des années à se tromper sur tant de choses, à privilégier la croissance sur presque tout le reste, qu’il est difficile pour certaines personnes de lui accorder le bénéfice du doute. À propos de tout, jamais, même lorsque l’entreprise a des histoires légitimement positives qu’elle pourrait raconter.

«Les algorithmes d’IA de Facebook lui ont donné une habitude insatiable de mensonges et de discours de haine», Examen de la technologie MIT note dans un nouvel article fascinant sur Facebook qui a attiré une attention considérable sur les médias sociaux. «Maintenant, l’homme qui les a construits ne peut pas résoudre le problème.»

Cela dit, il est difficile de voir comment Facebook gagne sa guerre contre Apple – qui, oui, concerne un ensemble de problèmes beaucoup plus restreint que ce dont Vance, par exemple, était frustré dans son tweet. Mais tout cela, néanmoins, compte, au point qu’Apple est beaucoup plus souvent considéré comme, selon les mots d’Isaacson, une «force pour le bien» ou du moins quelque chose qui s’en rapproche. Alors qu’une personne aurait du mal à trouver un nombre comparable de personnes en dehors du campus Menlo Park de Facebook, ou de ses autres bureaux dans le monde, pour dire quelque chose de similaire à ce sujet.

Top Deal du jour Les acheteurs d’Amazon sont obsédés par les masques noirs AccuMed – maintenant au prix le plus bas jamais vu! Prix:19,99 $ Disponible sur Amazon, BGR peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon BGR peut recevoir une commission