‘Devinez les meurtres, gagnez un prix:’ Philly Weekly propose ‘Sweet Swag’ dans le concours Morbid ⋆ .

Le Philadelphia Weekly fait tourner les têtes après avoir annoncé mardi un concours sinistre sur son site Web.

Dans un concours intitulé «Devinez les meurtres, gagnez un prix», la publication alternative conservatrice a invité les lecteurs à deviner le nombre d’homicides qui auraient eu lieu entre le début de 2021 et le jour des élections en novembre. La publication a déclaré que le gagnant recevrait «un joli butin».

Le taux de meurtres de Philly est à la hausse, comme indiqué ailleurs sur cette page, et la course de l’AD est mise en place entre le démocrate sortant Larry Krasner et le républicain Charles Peruto. Selon vous, quel sera le décompte des meurtres de la ville le 2 novembre, jour des élections générales? Envoyez votre meilleure estimation à voices@philadelphiaweekly.com. Nous garderons une trace de toutes les inscriptions et enverrons au gagnant (celui qui se rapproche le plus du bon numéro) d’un joli butin. Envoyez vos entrées d’ici la fin du mois. Astuce: recherchez le nombre de meurtres de l’année dernière le 2 novembre et ajoutez-y 50%. Il est temps de sortir la calculatrice (ou l’application calculatrice).