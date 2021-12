Devinez quel ami de George Clooney a écrasé Jimmy Kimmel en direct !

Elle ne s’est pas glissée dans ses DM – elle a participé à son entretien.

Le 16 décembre, George Clooney était à l’antenne avec Jimmy Kimmel Live parlant à l’hôte de son film qui sortira bientôt, The Tender Bar, qu’il a réalisé et met en vedette Ben affleck. S’exprimant via un chat vidéo aux côtés du nouvel artiste du film Daniel ranieri, 10, quelque chose d’inattendu s’est produit.

Au milieu de la conversation, le pote Clooney Julia Robert roulé dans le coup sur une chaise de bureau. Donner Keanu préfet Vibes Matrix, elle était assise dans un silence pur tout en portant des lunettes de soleil noires.

Jimmy Kimmel a ri et a dit: « George, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une femme assise à côté de vous. »

Et puis juste comme ça, elle a glissé hors du tir. Soit Clooney, célèbre pour ses farces, faisait une blague sur Kimmel, soit la jolie femme était de service en tant que membre de la sécurité de l’acteur.

Les lauréats des Oscars sont actuellement en Australie pour le tournage du prochain film Ticket to Paradise. Et ce n’est pas la première fois que le duo crée des moments dynamiques ensemble : ils ont déjà joué dans Ocean’s Eleven.