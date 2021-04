Devinez quel président a accueilli Epstein, Maxwell en tant qu’invités VIP? De nouvelles photos émergent – RedState ⋆ .

OK, très bien – je vais vous donner deux indices: «Bill» et «Clinton». Choqué? Moi non plus, mais les décennies d’escapades de Slick ont ​​toujours été bonnes pour rire – en particulier lorsqu’elles se sont faites au détriment d’Hillary qui déteste Trump. C’est encore un de ces moments.

L’ancien président a tenté à plusieurs reprises de se distancier de Jeffrey Epstein – et plus tard, de Ghislaine Maxwell – plus anxieusement que Michael Moore fuyant une clinique Weight Watchers. Et maintes et maintes fois, il a été pris, dirons-nous, «étendant la vérité».

Maintenant, comme l’a rapporté le New York Post dimanche matin, de nouvelles photos ont fait surface montrant qu’Epstein et Maxwell étaient des invités VIP à la Maison Blanche de Clinton.

De nouvelles photos montrent qu’Epstein et Maxwell étaient des invités VIP à la Maison Blanche de Clinton https://t.co/E9xxkbow1U pic.twitter.com/hvpzBgexRk – New York Post (@nypost) 25 avril 2021

Les images, publiées par The Sun, sont significatives pour deux raisons. Premièrement, avant leur apparition, les plus anciennes photos publiquement connues reliant Clinton au roi et à la reine de la pédophélie dataient de 2002, lorsque Clinton a été photographiée à bord du jet privé d’Epstein avec Maxwell et l’un des accusateurs de viol du milliardaire décédé, a déclaré The Post.

NOUVEAU – #GhislaineMaxwell et Jeffrey Epstein étaient autrefois les invités à la Maison Blanche de l’ancien président démocrate Bill Clinton, de nouvelles photos le prouvent (The Sun) @ divulgetv @ TronYori2 @Leonidas_True @_Luke_Slytalker pic.twitter.com/12HVbVJy3v – 6r4 $$ h0qq € R (@ peut-être60794885) 25 avril 2021

Selon The Post, Epstein et Maxell ont été invités à la Maison Blanche en 1993, après qu’Epstein aurait donné de l’argent pour faire rénover le bureau ovale. Ils ont visité la salle Est et la résidence présidentielle lors d’une réception.

De nouvelles photos émergent de la réunion de Bill Clinton avec Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell à l’intérieur de la Maison Blanche https://t.co/MNmL6uiYhG pic.twitter.com/AcsKevkaZ1 – The Daily Wire (@realDailyWire) 25 avril 2021

Clinton aurait également eu un dîner privé avec Maxwell en 2014 – longtemps après qu’Epstein a été reconnu coupable d’abus sexuels sur des enfants – et selon un livre publié l’année dernière, il a également eu une liaison avec Maxwell. Un autre moment «essayez de contenir votre choc et votre étonnement», hein?

De nouvelles photos montrent Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epstein et le président Bill Clinton lors d’une fête à la Maison Blanche, 1993 Clinton a toujours nié savoir quoi que ce soit sur les crimes d’Epstein, malgré la proximité entre les deux et avoir volé sur le «Lolita Express». Maxwell fait face à un procès en juillet pic.twitter.com/JIlCeBQL8d – Javier Z 💬🔴 ✨ (@JavierZ_O) 25 avril 2021

Clinton a nié avoir jamais visité l’île privée d’Epstein aux Bahamas [rolling-eyes emoji], mais l’accusatrice Virginia Giuffre a prétendu être sur l’île en même temps que l’ex-président.

Le soleil, le président et le «proxénète»: Bill Clinton pose avec le «proxénète» d’Epstein Ghislaine Maxwell et une esclave sexuelle à bord du jet privé le «Lolita Express». 8 janvier 2020 #billclinton #president # DemVoice1 #Democrats pic.twitter.com/ClMLUDYQFp – David F Miller (@ DFMiller3_PhD) 25 avril 2021

Pourquoi tout cela est-il important?

Pour moi, ce n’est pas le cas. À propos de l’un ou l’autre des Clinton, c’est-à-dire. Probablement pas non plus pour vous. Mais cela importe comme un rappel supplémentaire de l’hypocrisie audacieuse de la gauche.

Ces personnes ont incendié Donald Trump tout au long de sa présidence pour un commentaire malheureux qu’il a fait en 2005 – 11 ans avant son élection à la présidence – sur Billy Bush d’Access Hollywood, accusé par Stormy Daniels et son avocat de l’époque et le chéri de CNN Michael Avenetti, qui est ensuite allé à prison pour extorsion de crime impliquant la société de vêtements de sport Nike et d’innombrables autres chefs d’accusation, mais Bill Clinton?

Si quoi que ce soit, les médias – et Hillary – ont défendu Clinton contre toutes les accusations, en le blâmant à un moment donné sur «un vaste complot de droite».

Pourtant, cette absurdité de «vaste conspiration de droite» faisait référence à l’admission ultérieure par Slick de… comment puis-je dire cela, avec tact… en utilisant un stagiaire de la Maison Blanche de 22 ans pour un porte-cigare – non seulement pendant sa présidence, mais dans le Oval Office, pour démarrer.

Dans cette mesure, cela compte beaucoup. Les démocrates n’ont pas changé. Autre que de devenir plus hypocrite – et de manière flagrante. Comme l’a dit le général chinois Sun Tzu, «connaissez votre ennemi».

En parlant de cela, alors que les conservateurs considèrent les libéraux comme faux, les libéraux considèrent les conservateurs comme des méchants. C’est pour cette raison que l’avertissement de Sun Tzu sonne aujourd’hui fidèle aux conservateurs.