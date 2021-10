Devinez quel téléphone l’a tiré : édition Google Pixel 6 Pro

Aujourd’hui est le jour de lancement officiel des Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro. Bien sûr, les téléphones sont incroyablement difficiles à obtenir avec la plupart des modèles en rupture de stock et les livraisons en pré-commande connaissent des retards dans le monde entier. Ce n’est pas amusant du tout.

Avant de vous lancer, sachez que ces images sont compressées, il ne sert donc à rien d’essayer de regarder les pixels. Votre meilleure stratégie sera d’examiner les photos pour les qualités de marque du fabricant (saturation des couleurs, mise au point, HDR, etc.). Notez également que chaque téléphone mystère correspond à chaque groupe. En d’autres termes, si vous pensez que le téléphone C dans le premier groupe est le Google Pixel 6 Pro, alors il doit également être le téléphone C dans les autres groupes.

Ce message a été mis en ligne à 12 h 00 HE. Nous le mettrons à jour avec les réponses à 15 h 00 HE. Alors postez un commentaire avec vos réponses et voyez celles que vous avez correctes ! Si vous êtes perplexe, dites-nous simplement quel téléphone mystère est le plus beau à vos yeux.