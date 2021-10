Devinez qui a confirmé un spoiler fou ‘Spider-Man: No Way Home’

On dit dans la rue que la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home est déjà en préparation et pourrait sortir sur YouTube et en salles fin octobre. Des rapports précédents indiquaient que la prochaine bande-annonce confirmerait enfin le spoiler fou de Spider-Man que tout le monde connaît déjà. No Way Home sera le film Spider-Man le plus audacieux réalisé à ce jour, avec non pas une, ni deux, mais trois variantes de Spidey. Reprenant leurs versions de Peter Parker, Tobey Maguire et Andrew Garfield, qui ont joué dans les deux premières séries de Spider-Man que Sony a réalisées seul.

Nous avons vu de nombreuses confirmations que les deux acteurs rejoindront Tom Holland dans ce grand film Spiderverse. Et maintenant, nous avons un autre élément de preuve à ajouter à la pile. Maguire lui-même aurait confirmé qu’il jouerait dans No Way Home. Il va sans dire, Suite les spoilers suivent ci-dessous.

Le grand spoiler No Way Home

Nous ne savions pas à l’été 2019 à quel point les enjeux étaient énormes dans No Way Home. À l’époque, Sony avait menacé de retirer Spidey du MCU après des désaccords avec Disney. Les deux ont finalement signé un nouvel accord, ce qui signifiait que Peter Parker de Tom Holland avait encore un avenir dans le MCU.

Mais ce n’est que deux ans plus tard que les gros spoilers No Way Home ont fait surface. Nous avons vu des preuves tout au long de l’année que chacun des acteurs de Spider-Man en direct de Sony apparaîtrait dans No Way Home. Les variantes de Maguire, Garfield et Holland’s Spider-Man uniront leurs forces contre les Sinister Six. Ce sont des méchants des films précédents, les mêmes acteurs reprenant leurs rôles.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

La confirmation d’Alfred Molina que No Way Home est un film multivers a réglé la question. Jamie Foxx a également confirmé son rôle de No Way Home dès le début, mais il est resté silencieux depuis. D’autres, comme Willem Dafoe, étaient beaucoup plus discrets.

Séparément, Andrew Garfield est apparu dans de nombreuses interviews cette année où il a désespérément essayé de nier son rôle de No Way Home. Son travail est devenu encore plus difficile une fois que des photos et des vidéos de No Way Home ont été divulguées en ligne. De même, Charlie Cox, qui reprendra son rôle de Matt Murdock pour No Way Home, n’a pas réussi à convaincre les fans qu’il n’est pas dans le film.

C’est pourquoi le grand spoiler No Way Home n’est plus un secret. Que vous détestiez les spoilers du MCU ou que vous les méprisiez, vous avez probablement rencontré quelques-unes des interviews ci-dessus, sans savoir qu’elles présenteraient les détails de No Way Home.

Mais Maguire n’est pas apparu dans les interviews car il n’a rien d’autre à sortir cette année.

Maguire confirme son rôle de Spider-Man

Tobey Maguire est en train de filmer Babylon, une production étoilée qui sera présentée en janvier 2023. Le casting comprend également Margot Robbie, Olivia Wilde, Jean Smart et Brad Pitt, pour n’en nommer que quelques-uns. Yakov Kolontarov, un acteur qui a affirmé il y a quelques jours sur Instagram que Tobey Maguire avait confirmé qu’il apparaissait dans No Way Home.

J’ai donc demandé à un acteur qui a un rôle dans le prochain film Babylon, dans lequel Tobey Maguire est producteur et jouera également un personnage inconnu, s’il a interrogé Tobey Maguire sur son implication dans #SpiderManNoWayHome. L’acteur a dit ceci : pic.twitter.com/DWlUhH6j8O – DimVars (@MarvelManiac_) 29 septembre 2021

Quelqu’un a demandé à Kolontarov s’il avait interrogé Maguire sur Spider-Man: No Way Home. L’acteur a répondu franchement que Maguire lui avait dit qu’il serait dans le film MCU. “Il m’a dit de ne le dire à personne”, a poursuivi Kolontarov. “J’espère que je n’ai pas de problème pour te le dire parce que je suis mauvais pour garder les secrets.”

Apparemment, ces commentaires ont disparu d’Instagram. Mais pas avant que certains des fans de Marvel qui publient des fuites en ligne ne les aient trouvées et enregistrées.

https://t.co/kd1Wi8YvJ8

Vérifiez vous-même pic.twitter.com/5kVyAVQKMB – Spider-Fan (@Spiderfanleaker) 29 septembre 2021

Certains pourraient dire que ce sont encore des potins non confirmés. Mais rappelons-nous que nous ne serions probablement pas ici sans Molina pour confirmer les rumeurs du multivers No Way Home.

Si d’autres rapports sont exacts, Sony et Marvel n’auront plus à s’inquiéter de ce spoiler particulier No Way Home plus longtemps. La deuxième bande-annonce comportera au moins deux, sinon les trois Spider-Men. Le Spider-Man de Maguire pourrait être conservé pour la bande-annonce finale, selon certains de ces rapports.