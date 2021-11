Devinez qui est devenu ce barbier !

Avant que ce barbier ne participe à certaines des plus grandes tournées du monde, il n’était qu’un autre enfant mignon qui se faisait couper les cheveux à Wilmette, dans l’Illinois.

Cette coupe de cheveux mignonne montre ses talents musicaux aux fans depuis près de deux décennies avec son son punk et son groupe de hard-core. Certaines de leurs chansons populaires sont entrées dans l’histoire en faisant danser et danser à nouveau le public… sans aucun signe d’arrêt, il pourrait bien sauver le rock and roll !

Aujourd’hui, avec trois enfants, cet artiste talentueux est toujours très impliqué dans la musique et l’activisme.

Pouvez-vous deviner qui il est?